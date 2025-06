Óscar López acusa a Ayuso de no destinar dinero a la vivienda pero sí para "sobrecostes" del Grupo Quirón

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no colaborar con el plan estatal de vivienda, al que debería destinar unos 80 millones de euros, pero sí tener "1.500 millones de euros de sobrecoste" para el Grupo Quirón.

Según López, la Comunidad de Madrid debería destinar unos 80 millones de euros al año para este plan estatal, que sumaría en total unos mil millones de euros en cinco años, pero el Ejecutivo regional "ha dicho que no puede, que no tiene". "No hay 80 millones al año para vivienda, pero sí hay 1.500 millones de euros de sobrecoste para el Grupo Quirón", ha denunciado.

El dirigente socialista ha participado este sábado en la conferencia 'Vivienda para vivir. En Europa, en Madrid', en la que ha aprovechado para denunciar que a los madrileños les sale "demasiado caro el ático de Ayuso", a la que además ha acusado de destinar fondos a la sanidad privada por delante de la vivienda. Según López, actualmente la región destina apenas 68 millones al año al plan de vivienda.

Así las cosas, López ha acusado a Ayuso de "boicotear" la Ley de Vivienda del Gobierno central y de mantener un modelo de gestión que convierte a la región, y especialmente a la ciudad de Madrid, en el epicentro de la especulación inmobiliaria tras "30 años de política de derechas" que ha expulsado a los vecinos del mercado residencial en beneficio de los intereses privados.

López ha alertado de que en los últimos diez años el precio de la vivienda en Madrid se ha duplicado, mientras que las políticas que se han impulsado han ido en busca de rentabilidad y no de garantizar un derecho como es la vivienda. Además, el dirigente socialista ha vinculado estos datos al auge de los pisos turísticos "ilegales" en la región y a la negativa de la Comunidad a declarar zonas tensionadas.

Junto a las medidas políticas, López ha lamentado que la Comunidad de Madrid tan solo ha construido 3.700 viviendas de las 25.000 que habría prometido Ayuso. Sin embargo, ha recuperado la promesa de su rival política y la ha hecho suya, asegurando que si llega al Gobierno regional en 2027, construirá 25.000 viviendas públicas o de alquiler asequible, regulará el precio en zonas tensionadas e impulsará un plan de rehabilitación para 150.000 viviendas al año.

En la misma línea, hablando de promesas de cara a las próximas elecciones, López ha apostado por reservar el 30 por ciento del parque público para jóvenes, limitar las licencias de pisos turísticos, blindar por ley la vivienda pública para evitar su venta a fondos especulativos, fomentar el cooperativismo habitacional y reformar las leyes del suelo y urbanismos para que las casas dejen de ser "un negeocio" y pasen a ser un "derecho efectivo".