Óscar López carga contra el "racismo puro" de Ayuso: "No puede ser que sea un problema acoger a menores africanos"

Archivo - El secretario general del PSOE de Madrid, óscar López, ofrece una rueda de prensa, en la sede del PSOE de Madrid, a 24 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha cargado contra el "racismo puro" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha remarcado que "no puede ser que sea un problema acoger a menores africanos".

Lo ha manifestado este viernes desde el intercambiador de Cuatro Vientos después de que la dirigente madrileña haya censurado la "amenaza" del Gobierno de Pedro Sánchez de "imponer por la fuerza" a las comunidades autónomas un reparto de menores migrantes "sin procedimiento ni diálogo".

"Yo acuso a la presidenta de la Comunidad de Madrid de racismo. De racismo puro. No se puede presumir de tener un centro, como hay en Pozuelo, donde hemos acogido a cientos de menores migrantes de Ucrania y a continuación plantear su cierre cuando los migrantes son africanos", ha lanzado ante los medios de comunicación.

Ayuso criticó en redes sociales la "amenaza" del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, tras afirmar que el Ejecutivo central velará por el cumplimiento de la ley "sin excepción" en el reparto de menores migrantes.

Todo ello, aseguró la presidenta, por parte del mismo Ejecutivo que "expulsa a la Guardia Civil de regiones enteras, permite que los independentistas incumplan las sentencias, indulta a golpistas y malversadores, cerca a etarras y permite que los homenajeen, pone en la calle a violadores y no tiene política migratoria".

"No puede ser que sea un orgullo acoger, y es un orgullo, a menores de Ucrania y sea un problema acoger a menores africanos. No tiene otro nombre. Se llama racismo", ha censurado el secretario general del PSOE-M.