Óscar López promete que se va a "dejar la vida en cambiar la Comunidad" tras ser proclamado candidato socialista

Archivo - El secretario general del PSOE-M, Óscar López. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha prometido que se va a "dejar la vida en cambiar la Comunidad de Madrid" tras haber sido oficialmente proclamado este sábado como candidato socialista a las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027.

Así lo ha transmitido en un acto en Fuenlabrada, donde ha sido conocedor de que su rival en primarias, Silvia López Quivira, no ha conseguido reunir los avales mínimos. Por su parte, el líder de los socialistas madrileños ha obtenido más de 4.400 avales, superando ampliamente el mínimo necesario de 2.092, que corresponde al 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid.

Óscar López, que se batirá en las urnas con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha agradecido a la militancia de la formación el apoyo brindado y ha asegurado que supone "un inmenso honor" ser el candidato socialista a presidir el Gobierno regional.

El también ministro ha trazado un paralelismo con la Selección española de fútbol, que este viernes obtuvo su pase a las semifinales del mundial, para explicar cómo quiere afrontar este reto, señalando que 'La Roja' gana "porque ninguna estrella está encima del equipo".

"Lo que yo quiero para el Partido Socialista de Madrid es que trabajemos todos como un equipo, que cuando uno pierda el balón salgamos todos a recuperarlo, que da igual quién marque el gol, que lo importante es que ganamos todos y que ninguna estrella está por encima del equipo. Nunca, jamás. Lo importante es el equipo", ha manifestado.

De esta manera, López ha anunciado que entre sus prioridades estará el problema de la vivienda, para el que contará con el Plan de Vivienda Estatal aprobado por el Gobierno central, y ha comunicado su intención de reunir a todos los alcaldes socialistas de la Comunidad para "conocer el suelo público y hacer el mayor plan de vivienda pública en la historia de esta región".

En cuanto a los servicios públicos como la sanidad y la educación, el ya candidato del PSOE-M ha defendido la necesidad de devolverle "todo su reconocimiento y capacidad de acción", dotando de los recursos necesarios a los profesionales e incrementando en 600 millones de euros más la financiación de las universidades públicas

"Frente al sistema perverso que hace que algunos gestores privados se enriquezcan con la salud de todos mientras los médicos se desdoblan para llegar a la atención de cada paciente en cada municipio de la Comunidad de Madrid, nosotros defendemos la buena gestión que disminuya las listas de espera y provea mayor número de sanitarios en los centros de salud y hospitales", ha asegurado.