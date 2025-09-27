Óscar López vaticina que el PP va a "palmar" en las próximas elecciones por "soberbios" e "inhumanos"

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha vaticinado este sábado en el Comité Regional del PSOE que el PP va a "palmar" en las próximas elecciones al considerar que son unos "soberbios e inhumanos".

"Se han emborrachado de poder, ya no saben a quién representan y si no saben que la inmensa mayoría de los madrileños de ciudades madrileñas están del lado de la paz, es que no conocen a Madrid. Por lo tanto, se han emborrachado de poder, se han pasado de frenada y eso va a tener consecuencias en las urnas, estoy absolutamente convencido", ha espetado el secretario.

López ha asegurado que "Madrid no se merece un gobierno prepotente que perjudica a la mayoría para beneficiar a unos pocos", algo que a su juicio está ocurriendo en la capital.

Tras ello, ha criticado que se recorte en la sanidad pública para favorecer a "un sólo grupo privado, que se asfixie a la universidad pública para alimentar el negocio también en la universidad, y que presume de no hacer nada en vivienda".

El socialista censura además que los populares actúen con "chulería ante el drama que miles de jóvenes y familias están experimentando por no poder acceder a una vivienda". "Encima presumen de no hacer nada, porque obviamente creen en esa desregulación que favorece a los especuladores", ha resaltado.

"Un gobierno soberbio que amenaza con cerrar medios de comunicación, un gobierno que defiende la libertad, pero impide que un profesor lleve una bandera de Palestina a un aula", ha afeado López.

El secretario ha criticado igualmente que el PP haya paralizado la formación que se iba a impartir a profesores para hablar de la dictadura. "Un gobierno que defiende tanto la libertad que no quiere que nuestros hijos aprendan de los errores del pasado para no repetirlos en el futuro", ha señalado.

"Compañeros y compañeras, nos queda mucho trabajo y muy poco tiempo, solo 20 meses. Pero la inmensa mayoría de los hombres y las mujeres de esta comunidad comparten nuestros principios, no tengáis ninguna duda. Así que, a trabajar", ha concluido.