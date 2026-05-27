La patronal madrileña recomienda el teletrabajo durante la visita del Papa León XIV a Madrid para facilitar la movilidad

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, ha recomendado a las empresas madrileñas que fomenten el teletrabajo durante la visita del Papa León XIV a Madrid, del 6 al 9 de junio, con el objetivo de facilitar la movilidad en la capital durante esos días.

Una medida que desde la patronal madrileña han recordado que también han instado las administraciones públicas madrileñas ante la gran afluencia de personas que se esperan durante esos días, principalmente en los actos que tendrán lugar en la Plaza de Lima y en Cibeles.

"Estamos ante un evento sin precedentes para Madrid y la coordinación y colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado es fundamental para facilitar el normal desarrollo de un evento de esta magnitud", ha destacado el presidente de CEIM, Miguel Garrido.

Así, se llama a los empresarios madrileños a facilitar el teletrabajo "siempre que la naturaleza de la actividad lo permita" con el objetivo de reducir desplazamientos y minimizar los efectos colaterales derivados de la concentración de personas y restricciones de acceso a la capital.

El presidente de la patronal madrileña ha recordado "la responsabilidad y la capacidad de adaptación" de las empresas de la región en ocasiones anteriores. "Estamos convencidos de que volverán a estar a la altura de las circunstancias", ha remarcado.

En la misma línea, desde CEIM se ha subrayado que la visita del Papa a Madrid representa "una oportunidad de gran relevancia para la proyección internacional" de la ciudad, "reforzando su imagen como una capital abierta, acogedora y capaz de organizar con solvencia acontecimientos de alcance global".

"Un acontecimiento de esta dimensión contribuye a fortalecer el posicionamiento de la ciudad y supone un motivo de interés y orgullo compartido para todos los madrileños", ha zanjado Garrido.