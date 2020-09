Perpinyà tacha de "pésima, inepta y estridente" la gestión regional: "Ningún español siente propio el Madrid de Ayuso"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha tachado este martes de "pésima, caos, inepta y estridente" la gestión de la crisis del coronavirus y del primer año de legislatura del Gobierno regional, aludiendo la "vergüenza" que a su juicio sienten muchos españoles de este Ejecutivo fuera de Madrid.

El portavoz errejonista ha comenzado su discurso dando "un abrazo fraternal" a las víctimas del Covid-19 y a los trabajadores de los centros de salud, en los hospitales, en los colegios y en los institutos, "dejándose la piel por Madrid y por los madrileños".

Para Perpinyà, el estado de la región hoy es "pésimo". "No se puede decir otra cosa después de una primera ola del virus en la que murieron más de 15.000 madrileños, y enfrentándonos a una segunda ola en la que volvemos a ser epicentro europeo de contagios", ha pronunciado.

"Usted suele decir, no sin razón, que lo que sabemos hoy del virus no lo conocíamos en marzo. Creo que no se puede negar tampoco que lo dice para camuflar su gestión irresponsable y en ocasiones inhumana durante la primavera. Por eso que me cuesta entender que hayan tirado a la basura los cuatro meses que hemos tenido, desde finales de mayo, para prepararnos para una segunda ola que vaticinaban todos los expertos", ha criticado.

Así, ha calificado a Ayuso con "la cigarra" de la fábula, que critica por "parapetarse ante el desastre hablando de enseñamiento contra Madrid". "Los madrileños han dado una lección de responsabilidad intachable. Así que le pido que no sea cobarde y asuma su parte como los demás, sin victimismos y sin escurrir el bulto", ha apostillado.

Gómez Perpinyà ha asegurado que Madrid hoy está gobernada "por el abandono y el caos". "Los madrileños no tenemos un gobierno. Tenemos si acaso una unidad especial de chapuzas e improvisaciones, pero eso no es un gobierno. Se lo digo con sinceridad, quizá va siendo hora de que asuman ustedes que lo de gobernar para 6 millones de personas no se les da bien", ha aseverado.

"Tienen ustedes otras virtudes. Se les da fenomenal proteger el bolsillo de los privilegiados. Son muy buenos expoliando lo público, eso sí. Tienen un don para la corrupción, correcto. Pero admitan que entre sus virtudes no está gestionar una pandemia. Solo así se explica que no hagan ustedes nada bien ni de carambola. Estoy convencido de que si su única tarea de gobierno fuera la de hacer fotocopias, saldrían mal y acabaría privatizando la fotocopiadora. El charco de ocurrencias, errores, polémicas y chapuzas que le rodean a usted y a su Gobierno es francamente irrespirable", ha resumido.

En este punto, el portavoz ha citado el caso Avalmadrid, el apartahotel, los "contratos fantasma" de Kike Sarasola, la "fiesta multitudinaria" en Ifema, la no medicalización de las residencias, los "protocolos de la vergüenza", las colas kilométricas de docentes, los aviones de China, las mascarillas defectuosas, la "comida basura" de Telepizza, los rastreadores voluntarios, la cartilla Covid, la dimisión de la directora de salud pública, la "Encarnación flipo en colorines Burgueño", la 'operación bicho, los "posados de luto", los "contratos basura" a los sanitarios, el "Nadie ha muerto por contaminación" o "todos los niños se van a contagiar"...

LAS "CHAPUZAS" DE LA VUELTA AL COLEGIO

Perpinyá ha tildado de "desastre" la vuelta al colegio en la región. "Mientras otras comunidades tenían su plan en junio, ustedes presentaron el suyo en el tiempo de descuento. El resultado: que sus promesas están como el rey emérito, como desaparecidas. Seguimos sin la totalidad de docentes prometidos, sin los dispositivos electrónicos, sin las aulas prefabricadas, ni los convenios con los ayuntamientos, sin las 150 contrataciones de personal de enfermería, sin los 1.117 profesores de refuerzo. Por no hablar del auténtico bochorno que montaron con las colas kilométricas de docentes", ha afirmado.

El diputado de Más Madrid suspende al Gobierno regional porque "no hay grupos burbuja, los niños están mezclándose en los comedores y en las actividades extraescolares". Por ello, han registrado una proposición no de ley en la que piden la reprobación del consejero de Educación, Enrique Ossorio. "Van a pasar a la historia de la política española no solo como uno de los más incapaces, sino como uno de los más peligrosos", ha sentenciado.

Un peligro, ha insistido Perpinyà, para los mayores en residencias, para las víctimas de la violencia de genero y para los jóvenes. "No han aumentado el parque de alquiler social, no han movilizado la vivienda vacía ¿Le digo a lo que se ha dedicado? A trabajar como la consejera delegada del fondo buitre Goldman Sachs para evitar recuperar las 3.000 viviendas públicas que su partido malvendió de forma fraudulenta", ha respondido.

El portavoz parlamentario ha continuado afirmado que este Gobierno es un peligro para la cultura y para la movilidad porque "más de 2 millones de madrileños tienen que ir como sardinas en lata en el Metro porque ustedes siguen sin incorporar los 300 maquinistas y los 60 trenes que prometieron hace dos años".

Y, ha añadido, es un peligro para la economía porque su modelo es "dar dinero a quien tiene dinero". "Ayuso, mire a su alrededor y observe que son el verso suelto de la derecha del siglo XXI. Se ha quedado sola en su apuesta por un modelo fanático y obsoleto, que está condenando a la Comunidad a ser la Corea del Norte neoliberal", ha apelado.

Pablo Gómez también ha indicado que Ayuso es un peligro para el medio ambiente, para el sector primario y para los municipios, "abandonados a su suerte con una inversión regional insuficiente, arbitraria y lenta, mientras su partido hace un ejercicio de hipocresía legendario con la Ley Montoro".

"Es un peligro también para la democracia, con una de las administraciones más opacas que se recuerdan. Han contestado a un tercio de las peticiones de información. Han secuestrado la mesa de la Asamblea por activa y por pasiva y han despreciado en repetidas ocasiones a la oposición", ha agregado el parlamentario errejonista.

Perpinyá también ha aludido al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, señalando que si cree que la moción no le importa a los madrileños "es simplemente por el nivel de abstracción y alejamiento de la realidad que le provoca ser el vicepresidente de una persona que compite con el Dandy de Barcelona en generación de memes diarios".

"La gente no puede más y está pidiendo a gritos una moción de censura. Y yo hoy, aquí, les pido que actúen en conciencia, a quien tenga dudas salga a la calle mire cómo está la gente, a quien le tiemblen las piernas que se apoye en el de al lado porque no podemos defraudarles. Es evidente que hay grandes diferencias entre nosotros. No aspiramos a resolverlas todas. Pero también es evidente que la salud de los madrileños está por encima de cualquiera de ellas", ha esgrimido.

Por último, el diputado de Madrid ha lamentado que "ningún español siente como suyo el Madrid de Díaz Ayuso, nadie fuera de Madrid siente suyas las ocurrencias de su Gobierno, ni sus pataletas, ni su desprecio a los profesionales sanitarios".

"Y eso a los madrileños nos duele, porque no queremos ser un capítulo a parte de nuestro país. Nunca lo hemos sido. Hoy España nos mira con distancia y extrañeza. A todos nos ha pasado tener que explicar con vergüenza a algún familiar o amigo que aquí las cosas son distintas porque tenemos a Ayuso de presidenta. Y eso Madrid no se lo merece. Y eso es por usted y su gestión inepta y estridente", ha lanzado a Ayuso.

"Por eso hay una vacuna que los madrileños apremian tanto como la del Covid. La vacuna contra el sindiós de su Gobierno. Y para eso no hacen falta ni fases ni ensayos clínicos. Solo 67 votos. Y no le quepa duda de que haremos lo imposible porque esos votos lleguen y los madrileños puedan ver la luz al final del túnel", ha concluido el político en su discurso.