Plataforma Stop Fórmula 1 advierte de movilizaciones y acciones legales por el ruido de las obras nocturnas

Denuncia las molestias causadas a los vecinos y cuestiona la legalidad de estos trabajos ininterrumpidos

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma ciudadana Stop Fórmula 1 Madrid, formada asociaciones vecinales de barrios afectados por el circuito y colectivos como Ecologistas en Acción o la Mesa del Árbol de Madrid, ha advertido de movilizaciones y acciones legales a su alcance para denunciar las molestias que genera el ruido excesivo de los trabajos nocturnos que se están llevando a cabo para construir las instalaciones.

En un comunicado, ha denunciado que desde hace dos semanas se están produciendo obras sin interrupción en el circuito de Fórmula 1, con unos trabajos nocturnos que provocan "niveles de ruido muy superiores a los 55 dBA --decibelios-- que permite la legislación" y cuya legalidad pone en cuestión.

Sobre este último punto, ha indicado que "a causa de la falta de transparencia con la que se está tramitando esta obra" no ha podido comprobar si los trabajos cuentan con la correspondiente autorización para su desarrollo. En concreto, la Ley 37/2003 del Ruido (estatal), y la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Madrid (OPCAT) limitan expresamente las actividades ruidosas en horario nocturno (normalmente entre las 23.00 y las 7.00 horas), salvo que haya una autorización específica por razones de interés público o fuerza mayor.

En cualquier caso, la Plataforma ha apuntado que estudia acudir a los tribunales para exigir que se paralicen las obras durante las noches "y se permita el descanso al vecindario".

Según relata, además del ruido, los trabajos también generan "fuertes emisiones de polvo" y "convierten en insufribles las noches de calor a los vecinos y vecinas de la zona, que no pueden abrir sus ventanas para ventilar y refrescar". Según remarca, se han producido varias denuncias a la Policía y en las redes y medios de comunicación.

De forma paralela, esta Plataforma también denuncia que ya se están anunciando restricciones a la circulación de automóviles en algunas zonas del circuito cercanas a Valdebebas, "algo que será un pequeño adelanto a la enorme congestión del tráfico y la drástica falta de plazas de aparcamientos que se producirá durante los 150 días de obras que se sufrirán durante una década, antes y después de las carreras".

Además, la Plataforma expresa su "profunda preocupación y absoluto rechazo" a la intención de la Comunidad de Madrid de elaborar una ley que relaje las normativas sobre el ruido ambiental. "Esta reforma legislativa no tiene otro objetivo que facilitar la implantación de macroeventos a costa de los derechos fundamentales de los vecinos y vecinas, vulnerando la normativa europea de protección ambiental y sanitaria", ha argumentado.

Frente a ello, ha recalcado que este tipo de eventos, "lejos de beneficiar a la ciudadanía, alteran gravemente el descanso, la salud y la convivencia, convirtiendo barrios residenciales en zonas de explotación comercial sin límites ni regulación efectiva".

En este contexto, la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid ha anunciado que desarrollará todo tipo de acciones legales y de movilización ciudadana para reivindicar el derecho al descanso y a la salud de los residentes, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Reclamará la paralización del proyecto de la Fórmula 1 en Madrid, sobre el que denuncia que "no ha contado con participación ciudadana ni estudios públicos de impacto adecuados a las características del evento", así como la renuncia inmediata a elaborar una normativa autonómica que aumente los umbrales legales de ruido y reduzca los mecanismos de control.

Frente a ello, reafirmará su "apuesta firme por una ciudad sostenible, habitable y pensada para las personas, no para la especulación y el turismo de masas". "La ciudad no puede convertirse en un parque temático permanente ni en una pista de carreras. Madrid no es un negocio, es un hogar para millones de personas", ha zanjado.