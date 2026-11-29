El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede federal del - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid, que lidera Isabel Díaz Ayuso, ha alcanzado los 17 escaños en la región, con un 40,01% de los votos, con lo que logra contener el auge de Vox que, a diferencia del abrumador crecimiento en el conjunto del país, en la autonomía sube solo un diputado (hasta los 6), logrando el 16,14% de los votos.

Por su lado, la izquierda retrocede en la Comunidad porque pese a que el PSOE mantiene su resultado respecto a 2023, con 10 diputados y un 25,21% de los votos, Frente Amplio se queda en los cinco parlamentarios (12,39%) si se compara con los seis que había conseguido Sumar en los anteriores comicios. Podemos, de Irene Montero, se queda fuera por debajo incluso de Se Acabo La Fiesta, que logra 61.895 papeletas y Democracia 21, que alcanza las 41.427.

El mapa de la Comunidad de Madrid, compuesto por 179 municipios, se ha vuelto a teñir prácticamente de azul excepto por 16 municipios --14 del PSOE y dos de Frente Amplio--. Aún siendo un resultado contundente, no llega a los votos que logró la actual presidenta en mayo del 2023 cuando ganó en 175 municipios.

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