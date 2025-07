El protocolo "contra el sentido común" cierra ya el Retiro 8 días, un "1%" en el que se desploman el "80%" de las ramas

Almeida entiende la "incomprensión" ciudadana pero pone por delante la seguridad

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El protocolo del Ayuntamiento de Madrid que muchos tachan de ir "contra el sentido común" ha llevado a cerrar el Retiro y otros ocho parques singulares de la ciudad (Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, Torre Arias y el Lineal del Manzanares) hasta en diez ocasiones desde el mes de mayo, realmente un "1%" de cierres, según los cálculos del Gobierno municipal, en los que se desploman "el 80%" de las ramas.

El pasado 2 de julio un árbol de grandes dimensiones se vencía y caía sobre una mujer cuando salía de su portal en el distrito de Moncloa-Aravaca, dejándola muy mal herida. Había sido revisado por el Ayuntamiento en febrero pero cuando se desplomó se descubrió que estaba podrido por dentro. El desplome se pudo acelerar por el reblandecimiento de las raíces debido al calor y las fuertes rachas de viento registradas en Madrid. No es el único caso reciente: el 30 de mayo un joven quedaba en estado crítico tras caer sobre él una rama en un parque de Carabanchel.

Las altísimas temperaturas registradas en esta primera ola de calor y las rachas de viento, incluso alguna tormenta de granizo, no son la mejor combinación para el arbolado en los parques, vistos por la ciudadanía como refugios climáticos y como generadores de alivio ante los rigores del estío madrileño.

El propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, entiende la "incomprensión" ciudadana ante el cierre de parques históricos con condiciones climatológicas adversas en episodios de calor extremo, pero no ha parado de remarcar desde la primavera que "el 80% de los árboles y las ramas han caído con el Retiro cerrado". "El 80% se ha producido en menos del 1% de días que está cerrado el parque del Retiro al año", ha insistiendo repitiendo los datos aportados por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Y puso encima de la mesa una propuesta a los grupos municipales, estudiar la modificación del protocolo, siempre bajo criterios técnicos, "con mucha sensatez, sentido común y desde el acuerdo de todos los grupos".

Almeida ha remarcado que, "si la oposición quiere", se puede estudiar la modificación del protocolo, siempre bajo criterios técnicos. "Si los grupos de la oposición no quieren modificar el protocolo lo que tienen que hacer es decirlo abiertamente pero lo que no puede ser es que se parapeten tras excusas para no querer asumir esta responsabilidad", reclamaba.

"Y lo digo con una finalidad, que si vuelve a pasar un incidente y se modifica el protocolo que nadie lo pueda utilizar, que es lo que ha pasado en épocas pasadas y es lo que queremos evitar cuando hay vidas e integridad física de las personas de por medio", enfatizaba.

Más Madrid ha pedido actualizar el inventario del arbolado, renovar el plan director del Retiro, planes específicos para las 17 zonas del parque y priorizar las inspecciones en áreas infantiles y deportivas. El PSOE pide un mapa de zonas de riesgo, acceso directo a la biblioteca municipal Eugenio Trías, mejorar la comunicación del protocolo y planes individuales para cada parque histórico de la capital. En esta última línea ha ido Vox. El denominador común de la oposición es que los cierres van "contra el sentido común".

Carabante, tras reunirse con los grupos, defendía un protocolo "que funciona" y descartaba zonificarlo. Los datos que facilitaba para ello son un mapa de calor y de riego en el Retiro que acredita que "no hay ninguna zona segura porque todas han sido susceptibles de que caigan árboles a lo largo de estos últimos años".

EN AGOSTO PASADO CAYERON 66 ÁRBOLES Y RAMAS POR EL CALOR

El delegado, en todo caso, ha venido recalcando que están manteniendo abierto el Retiro "el mayor tiempo posible", teniendo en cuenta la necesidad de "evitar ese riesgo importante que se produce con el 80% de las caídas del árbol" en un parque donde el 68% de los ejemplares son maduros. Según los datos del Consistorio, en agosto del año pasado se cayeron 66 árboles y ramas por el calor mientras que el Ayuntamiento registró hasta 652 actas e informes el año pasado.

Ya el año pasado se modificó el protocolo para actualizar hasta una hora antes la previsión de la alerta roja, la de cierre, lo que se ha traducido en que "en numerosas ocasiones se abriera el Retiro manteniendo la seguridad de los visitantes".

Desde el Gobierno local, tanto Almeida como Carabante han venido insistiendo en que modificar el protocolo no puede ser una decisión política sino de los servicios técnicos, que "tienen que garantizar la seguridad y a la vez compatibilizarlo con el uso y el disfrute de los parques, especialmente en verano, cuando es más necesario".

UN PROTOCOLO DE 2014 ENDURECIDO EN 2019 POR CARMENA

El alcalde ha recordado que el protocolo se aprobó en el año 2014 y que el Gobierno de Manuela Carmena lo endureció en 2019, pocos meses después de que un niño de cuatro años muriera en el Retiro al caerle encima un pino de gran tamaño, que había sufrido los embistes de fuertes rachas de viento. El ejemplar había sido revisado por técnicos municipales esa misma semana.

¿En qué consiste el protocolo? En la activación cuando se superan determinados umbrales de velocidad del viento, humedad del suelo, temperatura y nevadas con cuatro niveles de aviso (verde, amarillo, naranja y rojo) en función de las previsiones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Una vez finalizada la alerta se realiza una inspección de las incidencias producidas y se procede a la retirada de ramas y árboles caídos. El Ayuntamiento elimina aquellos que se consideran inestables y se reparan los daños más relevantes en el resto de elementos del parque.

Desde corredores hasta vecinos y turistas que quieren disfrutar de las 120 hectáreas del Retiro están atentos a las redes sociales del Ayuntamiento y a los paneles informativos de acceso en una primavera que ha sido cálida y en un verano que ya se presenta como tórrido para disfrutar con todas las condiciones de seguridad de una de las joyas verdes de la ciudad.