PSOE insiste en que la operación en Méndez Álvaro es "traje a medida" para Corte Inglés y critica el cambio a hub de EMT

Archivo - La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y el portavoz socialista de Urbanismo, Antonio Giraldo - DIEGO VÍTORES (PSOE) - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo ha insistido que la operación urbanística Nuevo Sur-Méndez Álvaro es "un traje a medida" para "los intereses" de El Corte Inglés, y ha criticado que el equipamiento previsto contemple un hub de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) cuando "no es lo que dice ni la operación que se aprobó ni el convenio que se firmó en ningún momento".

En declaraciones remitidas a los medios, Giraldo ha asegurado que El Corte Inglés "fue condenado a demoler una ampliación ilegal" y "para solventar esa condena" se hizo esta operación urbanística, según subraya, sin aportar equipamientos para el distrito de Arganzuela.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó el recurso presentado por el PSOE contra la operación, con el que buscaba su nulidad por desviación de poder. En el PSOE también señalaban a un incremento de la edificabilidad de la parcela, "casi duplicándola, sin que exista justificación alguna de por qué esa es la cifra correcta para el interés general". Sin embargo, el tribunal sí considera que las actuaciones han sido justificadas en la memoria.

Giraldo ha recalcado que en la propia documentación "se decía que eran equipamientos básicos para el distrito porque había una necesidad imperante y por eso se hacía y así se justificaba el interés general".

En este sentido, el socialista ha explicado que la operación se basaba precisamente "en la necesidad de equipamientos para el barrio del distrito" y que, de hecho, "la operación que se utilizó fue actuación de dotación". "Es decir, una actuación que prevé la ley para obtener suelo para equipamientos", explica.

Sin embargo, ha criticado que "luego se firmó un convenio" y que ahora "no va a ser ya un equipamiento básico, sino que va a ser un equipamiento al amparo de la EMT que es singular, no un equipamiento para el distrito".

"Es decir, que no hace otra cosa que corroborar lo que siempre dijimos, que aquí el Ayuntamiento no tenía ninguna necesidad de equipamientos y esto se hizo para los intereses de El Corte Inglés", ha añadido.

Giraldo ha recordado que "se había hablado de equipamientos básicos para el distrito, como una biblioteca, un centro cultural o un centro de mayores", lo que, a su juicio, evidencia que "esa necesidad no era tal".

"Esta operación siempre se concibió para solventar el problema que tenía en este caso El Corte Inglés y no para lo que decía que era, una operación para obtener equipamientos", ha zanjado Giraldo,que tacha la situación de "vergüenza".

LUZ VERDE DEL PLENO AL CONVENIO

Los votos a favor del PP y los dos de los concejales de Vox Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo han sacado adelante en el Pleno de Cibeles la propuesta para ratificar, con desestimación de la alegación presentada durante el trámite de información pública, el texto definitivo del convenio urbanístico para la gestión urbanística y ejecución del planeamiento en Méndez Álvaro, inicialmente suscrito con El Corte Inglés.

El Ayuntamiento de Madrid adquirirá el 72% de la parcela actualmente propiedad de El Corte Inglés, lo que equivale a una superficie de 8.500 m2. En este espacio se construirán nuevos equipamientos públicos, incluido un centro de movilidad sostenible a cargo de la EMT, que ocupará el antiguo aparcamiento subterráneo del centro comercial. El resto tendrá uso de oficinas, concentradas en un 30% de la parcela.

Este centro, informa el Consistorio en un comunicado, será la base de operaciones de Bicimad y contará con una capacidad de hasta 9.000 bicicletas eléctricas, un aparcamiento público de 320 plazas y un hub de movilidad eléctrica con servicios de carga rápida y vehículos compartidos.

Además, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) prevé la creación de una nueva zona verde de 8.500 m2, que será gestionada por el Ayuntamiento con una inversión de 3 millones de euros. Esta área se renaturalizará, mejorando la conectividad entre las calles de Kentia y Retama, y se convertirá en un parque urbano que servirá como elemento central del nuevo desarrollo. El proyecto también incluye la demolición del antiguo centro comercial de El Corte Inglés y la construcción de un edificio dotacional bajo la zona verde, destinado a equipamientos públicos para los vecinos de la zona.