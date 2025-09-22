PSOE pide en Asamblea una declaración institucional contra el "genocidio en Gaza" y PP la rechaza por usar ese término

PP rechaza la propuesta, que requiere unanimidad, porque se refiere al conflicto "en términos" en los que no están de acuerdo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha propuesto este lunes en la Junta de Portavoces la aprobación de una declaración institucional para mostrar "unidad" en la "defensa de los Derechos Humanos que están siendo violados con el genocidio en Gaza", una propuesta que ha sido rechazada por el PP por usar ese término que no comparten.

Espinar ha defendido que "la inmensa mayoría de los madrileños" se sienten "orgullosos" de que se condene el "genocidio en Gaza", y ha señalado que otros países europeos como Francia, Bélgica y Luxemburgo se sumarán al reconocimiento del Estado de Palestina, tras pasos similares de Reino Unido, Canadá, Australia o Portugal.

La portavoz socialista ha aprovechado la ocasión para reprochar a la derecha su "incapacidad de condenar este genocidio" y ha subrayado que la defensa de la causa palestina "no va ni de izquierdas ni de derechas", sino que es cuestión de "humanidad, de justicia y de paz".

En este sentido, Espinar ha cargado contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y también contra el expresidente del Gobierno José María Aznar, a quien ha calificado de "maestro" de la dirigente 'popular', por su posición en torno a la guerra en Gaza.

"Madrid no da la espalda a los centenares de miles de inocentes muertos, de gente que está pasando hambre y a los millones de desplazados", ha remachado.

PP APUNTA A HAMÁS

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que no están de acuerdo con el texto porque se habla del "conflicto en términos" como es el genocidio que los 'populares' no comparten. Esto implica que no podrá salir adelante la declaración, ya que requiere unanimidad de todos los grupos.

"Creo que es muy importante que se siga insistiendo en reclamar a Hamás la liberación de los rehenes. Es muy importante que se atienda la crisis humanitaria que se deriva de ese conflicto. Pero, desde luego, no estamos de acuerdo con los términos en los que lo plantea el PSOE", ha sostenido.

MM CARGA CONTRA LA "CENSURA"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha señalado que, aunque aún no puede hacer una valoración concreta de la iniciativa, desde la izquierda madrileña se ha abogado en todo momento por "la paz y la libertad del pueblo palestino". "Seguro que nos encontraremos en ese escrito", ha dicho.

En este punto, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra Ayuso, quien está "empeñada en convertir la Asamblea en el Parlamento autonómico que más censura de toda España". "La Mesa de la Asamblea sigue rechazando cualquier iniciativa de Más Madrid que verse sobre todos esos temas que a la señora Ayuso le incomodan", ha reprochado.