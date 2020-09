El reciente incendio en Eurovillas pudo ser provocado por okupas, según una línea de la investigación policial

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil baraja como una de las líneas de la investigación policial, que el reciente incendio de unos matorrales en la urbanización de Eurovillas, situado entre las localidades madrileñas de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, que afectó a varios chalés de la zona, fuera provocado intencionadamente por unos okupas en venganza contra algunos vecinos.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes policiales, que no obstante, señalan que no se descartan otras hipótesis, como el origen natural o accidental de las llamas. De momento no hay pruebas que incriminen directamente a alguna persona y no hay detenidos.

El fuego comenzó a primera hora de la tarde del viernes 28 de agosto. Operarios de Bomberos y Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid se desplegaron en la zona después de recibir varias llamadas de vecinos. Las llamas calcinaron zonas de pasto y algo de encinas de varias parcelas, pero pronto fue estabilizado y controlado. Además, afectó parcialmente a tres viviendas y muchos vecinos tuvieron que ser desalojados.

Los residentes sospechan que los okupas una vivienda pueden estar detrás del fuego, ya que antes de marcharse amenazaron a los residentes asegurando que iban a "quemar toda la urbanización". En total, hay 52 chalés okupados en esta urbanización y los vecinos denuncian que los usurpadores amedrentan y amenazan a los propietarios, ha detallado hoy el diario 'El Mundo'.