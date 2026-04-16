Recuperado el suministro de agua en la práctica totalidad de Alcalá tras completar la recarga de la red

Una persona rellena una botella de agua en Alcalá tras una avería - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Henares ha recuperado el suministro de agua en la práctica totalidad del municipio tras los problemas en el abastecimiento que comenzaron el lunes por la rotura de una conducción en Yunquera de Henares (Guadalajara), con episodios de bajo caudal y cortes intermitentes en numerosos puntos del municipio tras una avería en la red gestionada por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS).

El gerente de Aguas de Alcalá, Antonio García del Pino, ha confirmado que la ciudad ha recuperado prácticamente la normalidad tras completarse con éxito la recarga total de la red de abastecimiento sobre las 21.00 horas de este martes.

En concreto, los servicios técnicos municipales procedieron durante este miércoles a la carga progresiva de los más de 500 kilómetros de red municipal, una operación que se llevó a cabo de forma controlada y sin incidencias destacables.

Esta actuación tuvo en cuenta las diferencias de cota entre las distintas zonas de la ciudad, que van desde los 610 metros en Espartales Norte hasta los 580 metros en Nuevo Alcalá. De esta forma, se hizo la recarga por gravedad y se minimizaron riesgos de averías.

Desde el Ayuntamiento han explicado que este equipo de seis operarios trabajó de forma intensiva en la revisión de hidrantes, la purga de aire en la red y la comprobación del correcto funcionamiento de las ventosas.

Tras esta recarga, a primera hora de la mañana de este jueves los técnicos han verificado las presiones en distintos puntos de la ciudad, registrando valores de entre 2 y 4 bares, en función de la altura de cada zona. Ante el incremento progresivo del consumo, se ha activado el sistema de bombeo para reforzar la presión y garantizar un suministro estable en todos los barrios.

"La práctica totalidad de la ciudad dispone ya de suministro con normalidad", ha recalcado Del Pino, que ha apuntado que los equipos continuarán durante todo el día supervisando las zonas más sensibles para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

En cualquier caso, desde el equipo de Gobierno que dirige Judith Piquet se ha recordado que, ante cualquier incidencia que se produzca puntual relacionada con el restablecimiento del suministro, los vecinos afectados pueden llamar al telefono de atención al cliente de Aguas de Alcalá 900810974 o escribir al correo aguasdealcala@aguasdealcala.es.

Asimismo, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha confirmado que el agua es perfectamente apta para el consumo humano, tras haberse realizado los análisis correspondientes que certifican el cumplimiento de todos los parámetros sanitarios.

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se ha trasladado un mensaje de agradecimiento por la "colaboración y comprensión" de los vecinos durante las últimas horas. Además, se ha destacado la coordinación entre los servicios municipales, Protección Civil, Policía Local y las entidades implicadas, así como a empresas privadas que prestan servicio en la ciudad. "La ayuda de todos ellos que ha permitido restablecer el suministro con rapidez y eficacia", ha subrayado.