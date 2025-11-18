Una redada en una discoteca de Villaverde Alto acaba con ocho detenidos

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional llevó a cabo el pasado fin de semana una redada nocturna en una discoteca situada en la avenida Real de Pinto, en el distrito madrileño de Villaverde, donde detuvieron a ocho personas por delitos contra la salud pública, entre los que se encuentra un menor.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del sábado en un dispositivo conjunto con la Policía Municipal de Madrid, según han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Press tras unas informaciones previas publicadas por 'El Mundo'.

En concreto, la discoteca en cuestión se trata de un conocido local de ocio nocturno en cuyas inmediaciones se han producido varios incidentes en los últimos meses, incluido un apuñalamiento y redadas previas contra el consumo de sustancias prohibidas.

Además de los detenidos, el dispositivo se saldó con varias decenas de filiados y la retirada de la circulación de unas 150 botellas de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa'. Entre los detenidos se encuentran además tres trabajadores del local, acusados de la venta de esta sustancia.