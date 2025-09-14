Retenciones en el control de Barajas por el arranque de la huelga de personal de seguridad

Archivo - Dos personas miran el panel de facturación de la Terminal 4 (T4) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Trablisa pide que se declare ilegal la huelga

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los controles de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han registrado esta mañana retenciones por el arranque de la huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa.

Así lo ha trasladado Aena en un mensaje en sus redes sociales en el que ha pedido disculpas por las molestias que pudieran ocurrir por el aumento de los tiempos de paso.

Por su parte, la compañía de seguridad, según consta en un comunicado, ha pedido al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid para que esta huelga sea declarada "ilegal y abusiva".

Consideran que incumple los requisitos legales y formales y vulnera el deber de "paz social" derivado por acuerdos previos. Es por ello que han adelantado que interpondrá una demanda judicial.

Asimismo, ha añadido que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha establecido servicios mínimos del 100% para la huelga, "una decisión de máxima relevancia que subraya la esencialidad de garantizar la seguridad y el control en una infraestructura crítica".