Reyero no entiende que vaya Samur a CyL y se hable de repliegue sanitario cuando no se medicalizan residencias en Madrid

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, ha afirmado este martes que no entiende que se envíe a efectivos del Samur-Protección Civil a luchar contra el coronavirus a Soria y Segovia y que se hable de repliegue sanitario mientras las residencias de ancianos de la región no se medicalizan.

En una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press, Reyero ha señalado que a día de hoy "ningún geriátrico está medicalizado" y por eso han reclamado desde el inicio un mayor apoyo sanitario en las residencias, y así se lo ha hecho saber a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al consejero de Sanidad, Enrique Escudero.

"No entiendo que se hable de repliegue sanitario y no se utilice a esas personas en residencias. Soy partidario de la solidaridad entre territorios, pero que vaya el Samur a Castilla y León (CyL) y no se utilicen esas personas en residencias... Hay un tema de competencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad que tenemos que resolver", ha afirmado.

El titular regional de Políticas Sociales ha indicado que si consiguen la medicalización de geriátricos se daría "un paso adelante en la Sanidad", ha afirmado. "Por encima de todo está la salud de las personas que viven en residencias. Es necesario reforzar la atención sanitaria. No sé si tanto medicalizar, pero sí reforzar. Hay muchos mayores que no podemos derivar a los hospitales, sino que tenemos que atender en las residencias. Por eso hemos pedido ayuda a todos porque es absolutamente necesario", ha manifestado.

Reyero ha apuntado que el mando único puesto en marcha en Consejería de Sanidad puesto en marcha para evitar más muertes en residencias "está funcionando en algunas cosas". "Creo que en el tema de reconocimientos en residencias por parte de los equipos de emergencias se está haciendo un trabajo excepcional pero sigo pidiendo más ayuda sanitaria. Es algo que llevamos demandando desde el inicio", ha añadido.