Reyes Maroto y Enma López presentan sus avales para las primarias socialistas con la "ilusión" de medirse a Almeida

Archivo - La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la concejala Enma López. - DIEGO VÍTORES (PSOE) - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la concejal de la formación Enma López han presentado este sábado los avales de cara a oficializar sus candidaturas a las primarias del PSOE para las elecciones a la alcaldía de la capital, previstas para mayo del próximo año.

La primera en hacerlo ha sido Maroto, que ha llegado alrededor de las 10.30 horas a la sede regional del partido, donde ha agradecido a la militancia socialista por querer avalar una candidatura "que ha demostrado que tiene raíces, que tiene equipo" y "que tiene un proyecto para ganar Madrid en el año 2027".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, donde ha evitado concretar el número exacto de firmas presentadas, alegando que es una tarea que corresponde a la comisión de primarias, aunque ha asegurado contar con apoyos "más que suficientes".

"Hoy no solo traemos avales, traemos también la confianza y la ilusión de cientos de militantes que están comprometidos con el cambio en Madrid. Y tenemos también esperanza. La esperanza de un partido, del Partido Socialista, que está preparado para devolver la ilusión a la ciudadanía madrileña y ganar la alcaldía en el año 2027", ha señalado.

Asimismo, la portavoz socialista ha rechazado el uso de "etiquetas" que la posicionen como la precandidata oficial y ha defendido la necesidad de consolidar liderazgos a largo plazo en la capital. "Cambiar de proyecto cada cuatro años era algo que la militancia también estaba rechazando", ha afirmado.

Sobre si contaría con Enma López en caso de resultar la ganadora de las primarias, Maroto ha puesto en valor la "mucha valía" de la que dirigió su campaña en 2023 y, aunque prefiere ir "partido a partido", ha asegurado que contará "con las mejores personas" en su equipo.

Por su parte, López, que ha llegado a la sede del PSOE-M cerca de las 11 horas, ha anunciado que, según sus estimaciones, ha obtenido alrededor de 1.000 avales, superando el mínimo de 823 necesario para forzar la carrera contra Maroto por la candidatura a la alcaldía de Madrid, algo que representa "muchísima confianza" en su postulación, según ha comentado.

"Hemos sumado una ola de ilusión gigantesca que estoy segura de que nos va a llevar a Cibeles", ha afirmado, recordando que el PSOE lleva 37 años sin gobernar la capital, y ha sentenciado que para la formación "ya toca" recuperar la alcaldía.

Además, la edil ha destacado la vivienda, la movilidad, el transporte público o la falta de zonas verdes en la ciudad como prioridades, señalando como uno de los principales retos movilizar la abstención de los barrios donde tradicionalmente el PSOE tiene mayor intención de voto.

Finalmente, respecto a la futura relación con su rival tras la votación del proceso interno, Enma López ha confirmado que integraría a Reyes Maroto, a Mar Espinar y a los miembros "del otro proyecto" en su equipo. "Las primarias fortalecen las estructuras y el día dos tenemos que estar todos unidos. Este partido no puede permitirse el lujo de desperdiciar talento", ha concluido.