Reyes Maroto y Enma López reúnen los avales necesarios en el PSOE y medirán sus fuerzas en la votación del 19 de julio

Archivo - La portavoz socialista de Hacienda, Enma López, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto - DIEGO VÍTORES (PSOE) - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y su portavoz adjunta, Enma López, han logrado recabar los avales suficientes para concurrir a las primarias del PSOE a la Alcaldía, por lo que ambas medirán sus fuerzas en las votaciones del 19 de julio, día en el que se conocerá quién aspirará a arrebatar el bastón de mando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP).

El plazo de recogida de avales ha finalizado este sábado a las 12 horas, después de una semana en la que las dos precandidatas han recorrido agrupaciones socialistas de la capital para recabar apoyos de la militancia.

Así, poco antes de las 16.30 horas el PSOE-M ha informado de qeu ambas aspirantes han superado el mínimo de avales necesarios, si bien han matizado que la validación de los avales físicos continuará durante la tarde y a lo largo de las próximas horas se dará a conocer el resultado definitivo.

Una vez superado este trámite, el PSOE entra en la fase de campaña de información, antes de la votación prevista para el domingo 19 de julio.

La pugna enfrenta a dos concejalas que compartieron campaña en 2023, cuando Maroto fue candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid y López ejerció como su directora de campaña y número tres de la lista.

Ahora llegan cada una con su propia candidatura a unas primarias en las que Maroto defiende la continuidad de un proyecto basado en "compromiso, constancia y confianza", mientras que López apela al "ya toca" y a la necesidad de "dar un paso más" para "ilusionar" y llegar a los barrios.

MAROTO, ARROPADA POR LOS CONCEJALES Y APOYADA POR ESPINAR

Durante la fase de recogida de avales, Maroto ha compaginado su actividad como portavoz del Grupo Municipal Socialista con su agenda interna de primarias. Estos días, ha insistido en que su "sitio está en Madrid" y en que cumple la palabra dada en 2023, cuando se comprometió con la militancia socialista y con los madrileños a liderar una alternativa para cambiar el Gobierno municipal.

Destaca su visita a la agrupación socialista de Fuencarral, donde Maroto acudió ataviada con la camiseta de la selección española coincidiendo con la jornada en la que España eliminó a Portugal en el Mundial.

Maroto ha estado además arropada por el grueso de los concejales del grupo municipal y por distintos cargos y militantes del PSOE madrileño. Entre los apoyos visibles ha estado el de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, a quien se le ha visto acompañando a la portavoz socialista en Cibeles en algunos actos y que compartió en redes sociales su aval a la candidatura de Maroto.

EL "AVALMARATÓN" DE LÓPEZ

Por su parte, Enma López ha desplegado una campaña de recogida de avales con mucha presencia en las redes sociales y visitas a distintas agrupaciones socialistas bajo el formato de un "avalmaratón", con el que ha buscado movilizar a la militancia y presentar su candidatura como una alternativa.

La edil ha mantenido ese recorrido incluso durante la fuerte tormenta de verano caída esta semana en Madrid, como destacó --con paraguas en mano-- en un vídeo difundido en la red social 'X'. López también ha apelado en la misma red social a depositar el aval hasta el "último minuto", recordando el gol de Iniesta en el minuto 116 ante Holanda que dio a España su primera y única Copa del Mundo.

Dentro de su campaña visual con guiños al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también ha lanzado un nuevo cartel con el mensaje 'A mí esa chulapa para Madrid me gusta', donde se la ve ataviada con el traje típico de la ciudad.