Sabanés indica que "igual el error" en Bicimad fue no denunciar "el contrato" que firmó el PP "y su ampliación"

Publicado 21/02/2018 15:56:33 CET

"Bicimad es una de las actuaciones de mejor nivel de este equipo de Gobierno; se actuó conforme a la legalidad", ha apuntado

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha indicado este miércoles que "igual el error" en el servicio de Bicimad fue no denunciar "el contrato y su ampliación" cuando Ahora Madrid llegó al Gobierno municipal ni "a quien lo desarrolló", en referencia velada al PP.

"Se actuó conforme a la legalidad, y se resolvió un problema que si he de reconocer algún error a mi equipo de Gobierno es quizás no haber llevado previamente el contrato y su ampliación a los tribunales yo misma; Igual fue un error no haber denunciado ese servicio que dio problemas y a quien anteriormente lo desarrolló", ha expresado Sabanés al término de la comisión del ramo.

Estas declaraciones de Sabanés llegan dos días después de que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 52, Belén Sánchez Hernández, admitiera a trámite la querella del Grupo Municipal Popular contra Inés Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Martínez Heredia, por la cesión del contrato de Bicimad a la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En el auto no se llama a declarar a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad ni al gerente de la EMT, sino que solo se instruye diligencias previas encaminadas a determinar los hechos y el procedimiento aplicable y ordena diligencias documentales que darán oportunidad a los querellados para acreditar el modo en que se desenvolvió la operación.

Al ser preguntada por esta admisión a trámite, Sabanés ha recordado que el Gobierno municipal recibió "un servicio con un contrato en muy malas condiciones, con una ampliación peor, al borde de la quiebra, y con infinitos problemas" y que lo solucionó "con la ley". "De acuerdo a mi criterio, por supuesto, con la ley y de la mejor manera posible y con éxito", ha remarcado.

Así, ha añadido que "con toda la seriedad y rigor" contestarán "a todas las informaciones que requiera la Justicia, faltaría más".

ACTUACIONES DE "MEJOR NIVEL"

En cuanto a la remunicipalización del servicio de bicicletas, Inés Sabanés ha indicado tener la "convicción" de que "es una de las actuaciones de mayor y mejor nivel de este equipo de Gobierno".

Sobre si piensa realizar algún cambio en los miembros de la EMT, Sabanés ha dejado claro que "no" porque considera "magnífica" la labor realizada hasta el momento y que Madrid "necesita innovación, gente joven y responsabilidad en gente joven dirigiendo empresas".

Asimismo ha lamentado que exista "una obsesión contra una empresa que tiene resultados magníficos". "Parte de ese ataque tiene que ver con que se demuestre que desde lo público se gestionan servicios de manera más eficaz y barata", ha aseverado, para añadir a continuación que "la EMT cuida del interés público y por eso puede tener tantos ataques".