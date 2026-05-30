Samur Social desplegará 34 efectivos para atender diferentes necesidades durante la visita del Papa a Madrid

Fachada de la Central de Samur Social Darío Pérez Madera. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de emergencia social de la capital Samur Social pondrá en marcha un dispositivo de 24 profesionales y 10 voluntarios del Colegio de Trabajo Social (COTS) de Madrid para atender diferentes necesidades ciudadanas durante la visita del Papa León XIV a la ciudad entre el 6 y el 9 de junio.

Así lo ha trasladado este sábado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, José Fernández, desde la Central del Samur Social Darío Pérez Madera, donde ha informado de que se activarán siete unidades móviles para intervenir ante cualquier necesidad social sobrevenida.

Samur Social trabajará en coordinación con los demás servicios de seguridad y emergencias y atenderá a menores que puedan perderse en las concentraciones ciudadanas, a personas mayores que precisen asistencia social o a personas en situación de calle. También apoyará a personas con movilidad reducida y a aquellas que requieran un alojamiento de emergencia.

Asimismo, este servicio podrá atender a personas que necesiten un desplazamiento a su domicilio tras recibir asistencia sanitaria cuando no puedan hacerlo por sus propios medios, debido las aglomeraciones u otras causas.

"Lo que te imaginas que ocurre, ocurre. Pero lo que no te imaginas también ocurre. Entonces, estamos ahí un poco preparados o entrenados para cualquier situación que se nos pueda presentar", ha comentado el jefe de unidad de la Central de Samur Social, Juan Carlos Arellano.

En concreto, está previsto que el sábado (6 de junio) se desplieguen tres unidades móviles en las inmediaciones de la plaza de Lima, donde tendrá lugar la vigilia. El operativo estará compuesto por 10 profesionales de Samur Social, apoyados por dos voluntarios del COTS Madrid.

Por su parte, el domingo (7 de junio), durante la celebración de la misa en Cibeles, se activarán cuatro unidades móviles, con 14 profesionales de Samur Social y la colaboración de ocho trabajadores sociales voluntarios.

La intervención de Samur Social estará integrada en el dispositivo de seguridad y emergencias que el Consistorio implementará durante los cuatro días que el Papa León XIV permanecerá en la capital, un operativo que incluye alrededor de 4.000 agentes de Policía Municipal y 1.000 efectivos de Samur-Protección Civil.

Como principal recomendación, en el caso de acudir a los eventos con grandes aglomeraciones en compañía de menores, Arellano ha sugerido proveer a estos de un número de teléfono de contacto para facilitar la búsqueda de su acompañante adulto en caso de pérdida.

Asimismo, ante las altas temperaturas, ha pedido precaución con los golpes de calor, para lo que ha recomendado hidratación y dirigirse a los profesionales si se sufrieran mareos o algún tipo de dolencia.