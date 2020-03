Sindicatos piden responsabilidad ante las medidas de contención: "No se trata de irse de vacaciones"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, ha pedido este jueves "responsabilidad" a los ciudadanos ante las medidas de contención y de distancia social para evitar la propagación del coronavirus.

"Esto no se trata de irse de vacaciones sino de un distanciamiento social para evitar que la pandemia siga avanzando para adelante, por lo tanto tenemos que ser responsables", ha lanzado Reillo durante una comparecencia ante los medios tras una reunión con su homólogo de CC.OO., Jaime Cedrún, y el presidente de la Conferencia Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido.

Así, al ser preguntado por la afluencia de familias y niños a los parques durante el cese de la actividad educativa, ha criticado que haya algunos madrileños que no estén "siendo responsables del todo". "Se han cerrado bibliotecas, teatros, discotecas... sería absurdo estar en una discoteca con lo que tenemos, que está llegando más lejos de lo normal ", ha proseguido el líder sindical, quien ha pedido "no estar juntos en determinado sitios" para lograr parar el avance del Covid-19.

Por su parte, Cedrún ha pedido no compartir informaciones no contrastadas o bulos como el hipotético cierre de la región, ya que, según ha recordado, tanto el Ministerio de Sanidad como la Comunidad de Madrid han dejado claro que de momento ese escenario no se encuentra encima de la mesa.