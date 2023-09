Smith pide firmeza a Almeida y acusa al PP de contentar a la izquierda aunque con excepciones, como el "valiente" Albiol

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha pedido "firmeza" al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, frente a la inseguridad, la okupación y la suciedad, ha demandado que "se bajen al máximo los impuestos" y ha acusado al primer edil madrileño de que su partido parece que "quiere contentar a la izquierda", aunque con excepciones, como la del "valiente" regidor de Badalona, Xavier García Albiol.

La de Ortega Smith ha sido la última reunión de la ronda de contactos promovida por el alcalde con la oposición. También ha sido la más larga, una hora y veinte minutos. El líder municipal de Vox ha trasladado a la prensa que salía del encuentro "con una buena sensación" afirmando que "el problema del alcalde no es él sino su partido".

"Él es una persona sensata con quien firmamos un acuerdo de investidura (en el anterior mandato) pero el problema está cuando actúa un PP que parece que quiere contentar más a las ideas de la izquierda", ha lanzado.

El edil ha argumentado que cuando Almeida le dice que no puede echar atrás las zonas de bajas emisiones por la Ley de Cambio Climático y por la directiva europea le tiene que recordar que la norma "la ha votado su partido (en el Congreso y la directiva la ha apoyado en el Parlamento Europeo". El problema del regidor, según Ortega Smith, es que "tiene un partido que le pone zancadillas".

El portavoz de Vox está convencido de que si Almeida "fuera un alcalde independiente y no dependiera del PP y de sus técnicos para contentar a la progresía sería un alcalde que sólo vería las cosas desde un punto de vista objetivo".

"Aunque también hay gente en su partido que es valiente, como por ejemplo, Albiol en Badalona, que ha dicho que no va a aplicar estas medidas (climáticas) y que va a hacer una moratoria hasta 2027", ha indicado.

VOX APORTA "SENTIDO COMÚN, NADA DE DOGMATISMO"

Vox, según su portavoz, aporta "sentido común, nada de dogmatismo", lo que le ha llevado a desvelar que el primer punto puesto sobre la mesa ha sido el de la seguridad en la ciudad. Ortega Smith ha pedido "firmeza" a Almeida ante la delincuencia para evitar una imagen de Madrid como ciudad insegura, lo que tendría consecuencias como pérdida de turismo y de inversiones.

Para eso le reclama que lleve a cabo la oferta pública de plazas de Policía al máximo que permita la ley, aún siendo conocedor de la tasa de reposición. En este punto ha planteado a Almeida que "muchos agentes pueden pasar de labores administrativas a otras de seguridad ciudadana en la calle".

También le ha demandado firmeza ante la okupación. Siendo conocedor de que depende del Código Penal y de una serie de leyes de ámbito nacional, Ortega Smith está convencido de que el Ayuntamiento "puede hacer mucho más", como "ponerse del lado de las víctimas de la okupación ilegal, de los propietarios que ven ocupada su vivienda, ofreciéndole los servicios jurídicos municipales y poniendo mayor vigilancia en las entradas y salidas de esas viviendas" para "hacerles la vida imposible a los okupas".

En cuanto a la situación económica de los madrileños, el portavoz de Vox ha vuelto a pedir al alcalde "que se bajen al máximo todos impuestos, todas las tasas" para "dar oxígeno" a la ciudadanía y que pueda llegar a final de mes.

Otra de las columnas del encuentro ha sido la limpieza, donde ve "un problema grave, a pesar de los millonarios contratos que se han firmado en el anterior mandato". "Le pedimos firmeza a la hora de hacer cumplir los contratos de limpieza y también firmeza a la hora de exigir una mayor recogida", ha enumerado.

"MADRID NO NECESITA LAS MULTAS"

Asimismo le ha trasladado que Madrid "tiene una calidad del aire muy buena y por eso Madrid no necesita las multas, las restricciones y las prohibiciones de la ordenanza de Movilidad", de la que van a promover una reforma.

En este punto le ha pedido al alcalde que mire a ciudades como Gijón, Valladolid o Elche, donde Vox gobierna en coalición y donde "se han limitado las zonas de bajas emisiones al mínimo legal posible, se han hecho moratorias, se han quitado las multas y se están buscando alternativas".

Esto le ha llevado a aplaudir el ejemplo del 'popular' Albiol en Badalona con la moratoria hasta el año 2027 marcando distancias con la Estrategia 360 de Almeida, "que no es otra cosa que la multiplicación por diez del Madrid Central de Manuela Carmena".

"Le he pedido que sea valiente, que busquemos alternativas. Nadie está diciendo que no queramos un Madrid con un aire de calidad limpio, pero es que eso ya lo tenemos. Lo que estamos diciendo es que no impongamos multas innecesarias", ha argumentado. "No todo el mundo se puede comprar un coche eléctrico, no todo el mundo puede tener las condiciones económicas para poder entrar en Madrid", ha declarado.

Por la vivienda cree además que el Consistorio "puede hacer mucho más". La propuesta de Vox pasa por "mayor oferta de suelo público, ayudar desde el Ayuntamiento a avalar a aquellos que necesitan pedir una hipoteca si no tienen ese 20 o 30 por ciento que exigen los bancos, de modo que se les avale esos 20.000, 30.000 o 40.000 euros".

"MADRID TIENE QUE SER UN BALUARTE FRENTE A LA IZQUIERDA"

Como resumen, Ortega Smith ha querido trasladar al alcalde que Madrid "tiene que ser un baluarte frente a la izquierda, frente a una amenaza del gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios, proetarras, golpistas, fugados, prófugos, delincuentes de todos los colores, la extrema izquierda más radical".

"Madrid tiene que ser un auténtico oasis de libertad, donde prime el respeto a la diversidad de opiniones, la libertad en todos sus aspectos, la libertad económica, la libertad del pensamiento y donde las imposiciones y los fanatismos de la izquierda, desde el climático hasta las imposiciones económicas o legales estén apartadas de esta ciudad", ha declarado.

En todo caso, confía en que el alcalde "entienda que es mucho mejor gobernar con sentido común y escuchando a los demás y aceptando sugerencias de otros que aplicar un rodillo".