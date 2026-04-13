El soterramiento de A-5 va "algo adelantado" a pesar de problema de suministros y el ajardinamiento comenzará en septiembre - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que las obras de soterramiento de la A-5 no sólo siguen el calendario previsto sino que van "incluso un poquito adelantadas", a pesar de "todas las dificultades", tanto desde el punto de vista meteorológico, con los lluviosos meses de enero y febrero, como por "la situación de suministros que hay ahora mismo", en concreto, acabando el fin de la excavación del túnel de entrada a Madrid desde el enlace de la avenida de Padre Piquer hasta el punto donde se conectará con el subterráneo de la M-30 de la avenida de Portugal, para comenzar el ajardinamiento de la superficie en septiembre.

"Presentamos definitivamente el túnel sur terminado, 3,2 kilómetros en sentido sur terminado desde el punto de vista de la excavación y del pilotaje. Lo único que quedaría es hacer la conexión con la M-30", ha detallado a la prensa después de descender hasta esta galería, a la altura del número 162 del Paseo de Extremadura, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal de Latina, Alberto González.

El regidor ha subrayado que, "donde había cuatro carriles en cada sentido, ahora los vecinos van a disfrutar de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes" en "la mayor transformación urbana que ha habido en la ciudad de Madrid a lo largo de las últimas décadas".

También ha querido agradecer la "generosidad y paciencia" de la vecindad al ser conscientes desde el Ayuntamiento de que se han producido afecciones como el corte de servicios y suministros. "Estamos trabajando tanto para solucionarlo lo más rápido posible como para agilizar la obra. Está habiendo incluso algo de antelación", ha continuado sobre unas obras que supondrán "una reducción de tráfico del 90%" al 'tragarse' los 80.000 vehículos que cruzan la A-5 a diario.

YA "NO SACARÁ LA MANO POR LA VENTANA PARA CHOCAR CON UN RETROVISOR"

Martínez-Almeida ha insistido en que el soterramiento de la A-5 "es un proyecto de una envergadura extraordinaria que está avanzando como debe avanzar", convencido de que cuando abra definitivamente esta infraestructura todos mostrarán "una sonrisa de oreja a oreja" y se celebrará, sobre todo por los vecinos de toda esta zona, que puedan disfrutar al fin de una calidad de vida que no sea sacar la mano por la ventana y chocar prácticamente con el retrovisor de un coche".

"Hasta entonces lo que hay que hacer es ir partido a partido, seguir trabajando como se ha trabajado", ha animado teniendo en cuenta que "el compromiso está por encima de todo", a pesar de las "dificultades extraordinarias que están teniendo las empresas por la situación de los suministros y por la propia complejidad de la obra".

Al llegar hasta la parte del túnel sur donde aún se sitúa una pared de tierra que enlazará con la M-30 y que será demolida en las próximas semanas, Almeida ha puesto el foco en que el túnel estará habilitado a finales de año y a partir de septiembre se empezará con la ejecución de la urbanización del Paseo Verde del Suroeste.

CORREDOR NATURALIZADO QUE CONECTARÁ CON MADRID RÍO Y LA CASA DE CAMPO

Con una inversión de más de 400 millones de euros, el soterramiento de la autovía de Extremadura se va a desarrollar en una actuación que afecta a 100.000 metros cuadrados con el objetivo de cubrir la carretera y dar vida en superficie al Paseo Verde del Suroeste.

El espacio que hoy ocupa el asfalto de la carretera se transformará en un gran eje verde de 3,2 kilómetros transitable. Será un corredor naturalizado que conectará con Madrid Río, la Casa de Campo y la Cuña Verde de Latina.

Con los 600 operarios que han trabajado en los dos lotes y las más de 400 máquinas funcionado al mismo tiempo se ha finalizado la excavación del túnel sur, se han ejecutado los pilotes --faltan pocos para alcanzar los 8.172-- y se ha instalado prácticamente toda la losa superior, de más de 93.000 metros cuadrados.

La excavación total del túnel en los dos sentidos está ejecutada al 83%, en su totalidad en sentido entrada a Madrid y al 70% en sentido salida (túnel norte), que se prevé que esté excavado por completo en el mes de mayo. En junio se comenzarán a colocar las vigas de las estructuras de Batán y Boadilla. Se finalizarán en julio y esto favorecerá la disminución del ruido de la obra.

A la vuelta del verano, mientras se realizan las conexiones de los túneles con los sistemas de la M-30 (ventilación, salidas de emergencias, cámaras, extractores) y la fase de pruebas, se iniciará la urbanización del Paseo Verde del Suroeste en la superficie, que permitirá acabar con la barrera que ha supuesto la autovía desde 1968 para los vecinos de los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, del distrito de Latina, con los de Campamento (Latina) y Casa de Campo (Moncloa-Aravaca).