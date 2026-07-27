S&P Global eleva el rating de la Comunidad de Madrid por su consolidación fiscal y la "fortaleza" de su economía

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La agencia S&P Global Ratings ha elevado la nota de la Comunidad de Madrid desde 'A' hasta 'A+' por su consolidación fiscal, el acceso recurrente a los mercados sin depender del Estado y la fortaleza de su economía.

Tal y como han detallado desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, la región iguala ya la calificación crediticia del Reino de España en las cinco agencias de rating aceptadas por el Banco Central Europeo. Se trata del "techo al que puede aspirar una autonomía", ya que ninguna puede superar la calificación del Tesoro.

La región ha encadenado en los últimos ejercicios sucesivas revisiones al alza de las cinco calificadoras, hasta convertirse en la única autonomía de régimen general situada al nivel del Estado en todas ellas. Cualquier nueva mejora quedaría condicionada, en primer lugar, a que España eleve previamente su propia nota soberana.

La agencia sustenta la subida en la consolidación fiscal desarrollada por el Gobierno regional, que ha combinado un buen comportamiento de los ingresos con la contención del crecimiento del gasto, y prevé que la deuda respaldada por ingresos fiscales siga reduciéndose desde el 135% de los ingresos operativos con que cerró 2025 hasta el entorno del 119% en 2028.

"Los últimos datos del Banco de España sitúan la deuda madrileña en el 12% del PIB regional, más de ocho puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas", han detallado desde la Consejería que lidera Rocío Albert.

Asimismo, la agencia S&P ha subrayado el "acceso sólido y diversificado" de la Comunidad de Madrid a los mercados de capitales y a la financiación bancaria, que le permite cubrir sus necesidades sin recurrir a los mecanismos de liquidez del Estado. La región también es el mayor emisor de bonos del mercado autonómico español y ha probado su capacidad de captar recursos incluso en periodos de tensión.

El informe remarca la "fortaleza" de la economía madrileña, que aporta cerca del 20% del PIB de España y cuenta con el PIB per cápita más elevado del país, equivalente al 137% de la media nacional. A ello se suma una tasa de paro del 7,9% al cierre del primer trimestre de 2026, casi tres puntos por debajo del 10,8% del conjunto del Estado.

"Este reconocimiento refuerza el atractivo de la región como destino de inversión y mejora las condiciones en las que el Gobierno regional se financia, avalando un modelo que compatibiliza la fiscalidad más baja de España con la solvencia de las cuentas públicas y la calidad de los servicios públicos", han recalcado desde el Gobierno regional.