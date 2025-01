Trabajadores de Ayuda a Domicilio se concentran por segunda vez esta semana ante la no aplicación del nuevo convenio

Dávila esgrime que están "agilizando el procedimiento", pero prefiere no dar un plazo concreto

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de la capital, se han vuelto a concentrar este jueves para exigir las mejoras laborales pactadas con la patronal a principios de 2024, en la que ha sido la segunda protesta de esta semana, tras la realizada el lunes.

Más de un centenar de trabajadores del SAD, un sector mayoritariamente copado por mujeres, ha exigido en la avenida Pablo Neruda, frente a la Asamblea regional, que se actualicen los pliegos de manera "inmediata" para poder empezar a aplicar el nuevo convenio, firmado a principios de 2024, en el que se recogen medidas como un aumento salarial del 10% en 2025 y del 2% en 2026, una reducción de la jornada laboral de 36 horas semanales a 35 y una mayor seguridad laboral para aquellos trabajadores con contratos temporales.

'Respeto y valoración. Cuidamos vidas' o 'DEP SAD' han sido algunas de las palabras que se han podido leer en las pancartas que sostenían los manifestantes, que se encuentran inmersos también en una huelga indefinida que empezó el pasado 7 de enero.

A pesar de la insistencia reivindicativa del sector, por el momento la situación se mantiene estancada. De hecho, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha preferido no dar un plazo exacto acerca de cuándo pueden estar listos los pliegos aunque ha indicado que será "próximamente".

En este sentido, Dávila ha reiterado que están "agilizando lo máximo posible el procedimiento", ya que, sin la actualización de los pliegos, "el marco legal no permite" empezar a aplicar el nuevo convenio. Y también ha vuelto a culpar al Gobierno central de no aportar la financiación suficiente para el SAD. "Seguimos pidiéndole y reclamándole ese 50% de la financiación a la dependencia, puesto que ahora no está llegando ni siquiera al 30% y lo que no puede hacer es incorporar nuevas obligaciones para las administraciones regionales sin la adecuada financiación", ha apuntado tras su visita al centro de mayores Puente de Toledo de la capital.

La responsable sectorial de Ayuda a Domiclio de UGT, Lola Juárez, ha calificado el tema de financiación de "excusa" y ha pedido que la actualización se realice a la mayor brevedad. "Exigimos que se deje de culpar al Estado, porque nunca se ha llegado a ese 50% que reclama y, aún así, ha habido dinero para sacar los pliegos", ha razonado.

El SAD cuenta con unos 17.000 trabajadores, según las cifras de UGT, y el salario es cercano a los 1.134 euros brutos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los pliegos actuales se aprobaron en 2020 y su duración prevista era de tres años, aunque existe la posibilidad de prorrogarlos hasta cuatro años más, según han esgrimido desde UGT, uno de los sindicatos convocantes de la huelga indefinida. El nuevo convenio tiene una vigencia de cuatro años, desde 2024 a 2028.