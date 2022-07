Trabajadores del Infanta Sofía reclaman mejores contratos y más incentivos para aliviar la presión hospitalaria

Aseguran que desde la pandemia el Hospital "se encuentra colapsado"

Los trabajadores del Hospital Infanta Sofía han reclamado este sábado a la Comunidad de Madrid la mejora de los contratos de los médicos del centro, la contratación de más personal y más incentivos para todo el equipo de cara a poder aliviar la presión hospitalaria.

"Empezamos a atender partiendo de una base de población y hemos crecido, pero el problema es que el número de trabajadores del Hospital se ha mantenido igual, y no es suficiente", ha lamentado en declaraciones a Europa Press la portavoz de Comisiones Obreras (CC.OO.) en el Hospital Infanta Sofía, Elena Cabrerizo.

En este sentido, ha añadido que el centro estaba previsto para camas individuales pero que al poco tiempo han tenido que doblar estas camas, tanto en verano como en la época de gripe, porque "no tienen camas suficientes para atender".

Esta situación, según ha detallado Cabrerizo, ha derivado en que las Urgencias del Hospital "todos los años se colapsen". "En verano, es normal que se cierren plantas para las reparaciones pertinentes que cuestan más hacerlas por la demanda en quirófano (...) y supuestamente baja la demanda de las camas, pero llevamos años que no es así, desde la pandemia las Urgencias se colapsan", ha subrayado.

Entre las causas de esta presión hospitalaria, Cabrerizo ha señalado los contratos de los médicos como una de las razones. "Los médicos de Urgencias reivindican que llevan mucho tiempo que no llegan a todo por la demanda que hay. Es verdad que no se aumenta la plantilla orgánica, y se suple esta falta con contratos de guardia. Son médicos que van exclusivamente a cubrir huecos", ha lamentado.

Al hilo, ha detallado que los profesionales tienen contratos de guardia durante años por lo que cuando les ofrecen en otro hospital mejores condiciones se van y acaban faltando profesionales. Es por ello que ha pedido a la Comunidad de Madrid que contrate más personal porque "prácticamente ningún año se ha cubierto" esta demanda.

"No se ha cubierto en ninguna de las categorías. Ni en enfermería, ni en técnicos de enfermería, ni en médicos, porque nos dicen que no hay profesionales", ha enfatizado.

"NO SE CUIDA" AL PERSONAL

Por su parte, la portavoz sindical ha incidido en que las enfermeras sí que tienen más opciones laborales donde elegir, ya que como la demanda de estas profesionales "es tan alta", pueden marchase a otros proyectos. "Como este hospital es tan pequeño, no tiene tanta proyección", ha trasladado.

Además, ha indicado que no pueden subir a planta a muchos de los pacientes por la falta de camas. "O si tenemos camas no tenemos personal para atenderles. Es la pescadilla que se muerde la cola", ha insistido.

Por tanto, entre las reclamaciones de los trabajadores a la dirección del hospital, destaca la necesidad de un mayor cuidado de los profesionales. "Nosotros siempre decimos que no cuidan al profesional. Es cierto que tienen las manos atadas para los contratos, pero no ofrecen unos mejores porque creen que ofrecer uno de verano es mejor. Cuidan muy poco al profesional y les da un poco igual retenerlos o no si se marchan", ha lamentado Cabrerizo.

Por último, los trabajadores piden una mayor contratación de personal para aliviar la presión hospitalaria. También, que se valore a los hospitales "más pequeños" a través de un incentivo para trabajar en ellos ya que, al final, "los trabajadores acaban prefiriendo marcharse" a otros más grandes y mejor conectados.