Transportes licita el estudio de viabilidad del tren a Navalcarnero

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el proceso de licitación del contrato para desarrollar el estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria de Cercanías de Madrid entre las localidades de Móstoles y Navalcarnero.

El presupuesto de licitación asciende a 738.100 euros (IVA incluido) y la redacción tiene un plazo de 24 meses, según lo publicado este martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este estudio incluirá el análisis del ámbito suroeste y oeste de la región, planteando otras posibles actuaciones para dar servicio ferroviario a otros municipios del entorno y estudiando la compatibilidad de la propia extensión a Navalcarnero con otras ampliaciones de la red de Cercanías de Madrid.

Asimismo, se estudiará la movilidad de las localidades del entorno hacia las nuevas estaciones planteadas, de forma que se pueda diseñar un esquema de transporte público que permita extender los beneficios de las nuevas líneas a otras poblaciones.

Desde el Ministerio consideran "positivo" la extensión de Cercanías hasta Navalcarnero dado que se trata de un corredor con "gran potencial" de crecimiento que incluye no sólo este municipio, cuyas proyecciones de aumento de la población son notables, sino también un área de influencia que podría beneficiar a muchos otros municipios cercanos al corredor, tales como Cenicientos, Sevilla la Nueva o Navas del Rey.

Este contrato permitirá conocer el estado de las obras de conexión entre Móstoles y Navalcarnero, parcialmente ejecutadas por la Comunidad de Madrid, que quedaron paralizadas en 2012, determinando el grado de avance alcanzado en las obras, el estado en el que se encuentran y el análisis de su posible aprovechamiento total o parcial como alternativa a considerar en el estudio de viabilidad.

En este contexto, se deberá realizar un análisis funcional y de explotación de la actual estación de Móstoles-El Soto como posible cabecera intermedia de la línea.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

"Estos trabajos permitirán potenciar una movilidad metropolitana sostenible, a través del servicio de Cercanías e incrementar los niveles de accesibilidad y de cohesión social a través de un sistema ferroviario de calidad", han subrayado desde el Gobierno central.

La actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas reales de movilidad. El modo de transporte ferroviario se alinea con estos objetivos y contribuye a la movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.

Por otra parte, en 2022 el Ministerio aprobó la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria, enmarcada en la vigente legislación del Sector Ferroviario.

La principal misión de esta estrategia es establecer un marco financiero y de prioridades de la planificación ferroviaria, estableciendo un conjunto de directrices básicas destinadas a satisfacer las necesidades futuras de movilidad y la sostenibilidad financiera del sistema ferroviario. Dentro de este marco estratégico surge la conveniencia de analizar la viabilidad de la conexión mencionada.

REUNIÓN DE JULIO

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunió el pasado mes de junio con el alcalde de Navalcarnero y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la que trasladó la predisposición del Ministerio a asumir la construcción de lo que falta del proyecto. En cualquier caso, reclamó por carta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la que le instaba a colaborar ya que la normativa ferroviaria exige, antes de acometer una obra de este tipo, llevar a cabo un estudio de viabilidad.

"Necesitamos que la Comunidad de Madrid nos aporte toda la documentación de la que disponga para que podamos evaluar qué grado de construcción tiene ya la infraestructura. Es decir, qué es lo que está construido y qué es lo que falta para construir para que así podamos valorar económicamente y técnicamente lo que queda y, por tanto, podamos completar ese estudio de viabilidad", señaló el ministro.

Además de la documentación, también es necesaria la cesión de la parte de la infraestructura que ya está construida. Una vez hecho todo esto, el Ministerio se hará cargo de las obras, una responsabilidad que, según denuncia, no tendría porque asumir. "El Ministerio no tiene ninguna responsabilidad, es la Comunidad de Madrid la que se comprometió a hacer esa vía, la que la inició y la que la dejó abandonada y no la ha retomado después de 15 años", según remarcó Puente.

Desde el Ayuntamiento de Navalcarnero también se ha instado en repetidas ocasiones la implicación de las tres administraciones ante lo que considera "un agravio" para los 500.000 habitantes de la localidad.

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, trasladó al ministro de Transportes su "máxima colaboración" para finalizar la obra de Cercanías desde Móstoles hasta Navalcarnero.

Sin embargo, en octubre, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, pidió al Gobierno de España "dejar de poner excusas y ponerse a la tarea". "Nosotros desde el año 2021, pero lo hemos reiterado ahora, le hemos puesto a disposición del Ministerio de Fomento la infraestructura, la inversión de casi 150 millones de euros que ya se ha realizado y toda la documentación técnica para que el Ministerio pueda ejercer sus competencias y pueda finalizar esa infraestructura", defendió.

PARALIZADO

El proyecto de ampliación de la línea de Cercanías desde Móstoles hasta Navalcarnero, pasando por Arroyomolinos, fue un empeño personal de la expresidenta Esperanza Aguirre. Se adjudicó en 2009 por 369 millones de euros con el objetivo de construir 15 kilómetros de vía, siete estaciones y abrir a finales de 2015.

Fue paralizado por la constructora OHL en el año 2010, cuando ya se habían iniciado parte de las obras hasta que, tras varias decisiones judiciales, la Comunidad lo abandonó definitivamente e instó al Ministerio a asumirlo.