Trata de robar una cadena de oro y es reducido por la víctima y un grupo de ciudadanos en Coslada

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía local de Coslada han detenido a un hombre que intentó robar una cadena de oro en plena calle de la localidad y que fue reducido por su víctima y un grupo de ciudadanos que presenciaron los hechos hasta su arresto, tras lo cual se comprobó además que había robado una motocicleta.

Los hechos se produjeron en la confluencia de la Calle Oneca con la Avenida de la Constitución, cuando un individuo trató de robar una cadena de oro de un peatón, según ha informado la Policía local.

La víctima, ayudado por un grupo de ciudadanos, logró dar alcance al presunto ladrón y reducirlo hasta la llegada de los agentes, que procedieron a su detención por su presunta implicación en un robo con violencia cometido en plena vía pública.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a un hombre sentado en el suelo y rodeado de ciudadanos que lo señalaban como presunto autor de un robo cometido minutos antes.

Según el relato de la víctima, esta persona le había abordado por la espalda cuando caminaba por la Avenida de la Constitución, propinándole un tirón en el cuello para arrancarle la cadena de oro que portaba, lo que provocó la caída del crucifijo que llevaba como colgante.

El afectado, junto con un testigo y otros viandantes, inició una persecución a pie que culminó en la Calle Oneca, donde lograron retener al sospechoso hasta la llegada de los agentes.

Durante la intervención, los efectivo lograron recuperar la cadena de oro, localizada por un vecino bajo un vehículo, y el crucifijo, hallado por una ciudadana en las inmediaciones. Asimismo, entre las pertenencias del detenido se encontró una llave de motocicleta que no reconoció como propia.

Posteriormente, los agentes localizaron en la calle Iglesia una moto coincidente con la descrita por testigos como el medio de huida. Las llaves intervenidas correspondían a este vehículo, que resultó ser sustraído.

Desde la Policía local han destacado la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación entre cuerpos policiales como "factores clave" para la rápida resolución de este hecho delictivo y la recuperación de los objetos sustraídos.