Tres arrestados en Barajas con joyas, 10.000 euros, un coche robado y 50 gramos de 'cocaína rosa'

Publicado 12/08/2019 14:41:08 CET

Dinero y joyas requisadas por la Policía Municipal y Nacional en el aeropuerto de Barajas a tras personas que intentaban huir de España - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional detuvo ayer domingo a tres personas en el acceso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas con joyas de gran valor, 10.000 euros, un coche robado y 50 gramos de la droga Tucibi, más conocida como 'cocaína rosa', ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local.

Los hechos comenzaron este domingo a las 12.15 horas en la Terminal 1, cuando se aproximó un vehículo y estacionó. Su ocupante, en actitud nerviosa y sospechosa comenzó a manipular una bolsa de plástico que contenía una sustancia de color rosa. Los agentes del distrito de Barajas se acercaron al lugar y le ordenaron salir del coche.

Mientras llamaban a la Policía Nacional, los agentes le practicaron un cacheo de seguridad y hallaron dos móviles y dinero fraccionado. El hombre alegó que no era suyo, sino que se lo estaba guardando al novio de su sobrina. No obstante, fue detenido y en dependencias policiales reconoció que la sustancia que manipulaba era droga 'Tucibi' pero que no era de su propiedad.

También alegó que estaba guardándoselo a unos familiares que había llevado al aeropuerto acompañando a su hermana, que iba a tomar un vuelo. Los agentes comprobaron que sobre dicha mujer pesaba una orden de busca y captura y que el vehículo que usaban figuraban como robado.

Mientras tanto, otros policías custodiaban dicho vehículo en la terminal. Minutos después, hasta el mismo llegaron dos mujeres, que inmediatamente fueron identificadas y cacheadas. En el registro superficial les encontraron una cartera naranja que contenía una gran cantidad de dinero y una bolsa con una gran cantidad de joyas de gran valor.

Cuando les preguntaron por su origen, las mujeres mantuvieron una actitud esquiva, entraron en varias contradicciones y sin facilitar una versión fiable de su origen, por lo que también fueron arrestadas. En total, requisaron a los tres detenidos las joyas, 10.000 euros en billetes y 50 gramos de Tucibi. Los investigadores creen que las mujeres iban a huir del país con lo intervenido.