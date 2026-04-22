Tres detenidos por estafar más de 21.500 por el 'artículo no recibido' en Collado Villalba y Los Molinos

Agente Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres acusados de estafar más de 21.500 euros a través del método del 'artículo no recibido' con dispositivos electrónicos en las localidades madrileñas de Collado Villalba y Los Molinos.

La investigación comenzó el pasado mes de julio después de que la Guardia Civil recibiera una denuncia que informaba de estos hechos, constitutivos de un posible delito de estafa, según apunta el Instituto Armado en un comunicado.

Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar a los sospechosos a pesar de que usaban la identidad de terceras personas y el uso de redes privadas virtuales para la realización de las compras a través de Internet.

El 'modus operandi' se centraba en el método de 'artículo no recibido', un ataque de ingeniería social en el que el ciberdelincuente realiza una compra legítima y, tras recibir el producto, denuncia que no le ha llegado.

Con este método consiguen que la plataforma o vendedor les envíe un nuevo artículo o les reembolse el dinero a pesar de que sí habían recibido la compra. Las compras que se realizaron fueron de dispositivos electrónicos informáticos.

La operación culminó con la detención de tres personas a las que se les imputa la participación en posibles delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales, según destaca la Benemérita.