Tres detenidos por estafar a personas mayores en cajeros automáticos por el método de 'la siembra'

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este jueves de la reciente detención de tres personas por estafar a personas mayores en cajeros automáticos a través de 'la siembra', un método por el cual llegaban a sustraer entre 600 y 1.000 euros de las cuentas bancarias de sus víctimas en los distritos madrileños de Latina y Fuencarral, y en las localidades de Alcobendas, Fuenlabrada, Alcorcón y Torrejón de Ardoz.

Los sospechosos formaban parte de una estructura organizada en la que un hombre actuaba como conductor y dos mujeres eran las que seleccionaban a las víctimas para realizar el engaño, que consistía en observar a sus víctimas cuando sacaban dinero de los cajeros y memorizar su código PIN para que, a continuación, una de ellas le dijera a la víctima que la pantalla se había bloqueado y debían mostrar de nuevo su tarjeta en la zona de 'contactless', según un comunicado de la Policía Nacional.

Las autoras de la estafa simulaban no conocerse y, en caso de que la víctima se negara a pasar de nuevo la tarjeta, la segunda mujer intervenía para confirmar la recomendación de la primera. Acto seguido, ya cuando la víctima se había alejado de la zona, las sospechosos volvían a teclear el código PIN para acceder a la cuenta y retirar sumas de dinero que en algunos casos incluso superaba los mil euros y después huir de la zona.

Las investigaciones comenzaron el pasado 27 de agosto después de que los agentes tuvieran conocimiento de varias denuncias interpuestas por la sustracción de dinero en cajeros automáticos. Avanzadas las pesquisas, los investigadores localizaron el vehículo con el que se desplazaban los autores hasta las sucursales bancarias elegidas para realizar las estafas.

Tras establecer un dispositivo especial de localización, los agentes sorprendieron a los autores cometiendo una de estas estafas el pasado 29 de agosto y en posesión de dinero en efectivo y varias tarjetas bancarias que no eran de su propiedad. A los detenidos se les acusa de un delito de pertenencia a organización criminal y 13 hurtos, y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Ante estos hechos, la Policía Nacional ha recordado sus recomendaciones de operar en los cajeros automáticos que permitan privacidad a la hora de realizar operaciones bancarias; tener mayor cautela cuando se teclea el código PIN; evitar distracciones mientras se está operando; anular la operación y retirar la tarjeta en caso de duda o incidencia del cajero; y, por último, revisar con frecuencia los movimientos bancarios para detectar posibles cargos fraudulentos.