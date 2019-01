El Tribunal de Cuentas archiva denuncia del PP de Torrelodones por el coste de las obras del paso inferior de la A-6

Publicado 02/01/2019 15:25:50 CET

TORRELODONES, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha archivado de las diligencias abiertas contra la alcaldesa y los concejales del Gobierno de Vecinos por Torrelodones, a raíz de la denuncia presentada por el Partido Popular de Torrelodones ante supuesto menoscabo en el patrimonio municipal de 388.177 euros en las obras del paso inferior de la A6, a su paso por Torrelodones.

La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido emitida por el Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, declara el "archivo de las presentes diligencias preliminares al no existir supuesto alguno de responsabilidad contable".

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas inició la investigación en octubre de 2018, tras el escrito presentado por el PP de Torrelodones ante las "presuntas irregularidades" en la ejecución del paso inferior.

Los populares basaban su escrito en el "detallado" informe pericial encargado por este partido, en el que se recogía que el proyecto fue modificado y que "debía suponer una baja de al menos 400.000 euros" respecto al presupuesto inicial.

Al respecto, fuentes del PP de la localidad han señalado a Europa Press que respetan las decisiones judiciales, pero no puntualizan si van a presentar recuso contra la resolución al "no conocer" el contenido de misma "por no haberla recibido aún".

"INEXISTENCIA DE PERJUICIO A LOS FONDOS PÚBLICOS"

En cuanto a la resolución del Tribunal de Cuentas, se indica que "de las alegaciones realizadas y de la documentación aportada por el Ayuntamiento de Torrelodones que las fundamentan, ha quedado de manifiesto la inexistencia de perjuicio a los fondos públicos pues la obra del paso inferior bajo la autovía A-6 fue pagada por el Ayuntamiento pero financiada íntegramente con fondos privados".

A su vez, el Consistorio, a través de un comunicado, destaca que el Tribunal de Cuentas es "categórico" y afirma que ha "quedado acreditado que la obra fue financiada en su totalidad por los promotores y propietarios de los sectores urbanísticos Área Homogénea Sur, Los Llanos y por los propietarios del Centro Comercial Espacio Torrelodones".

Así, recogen que el Tribunal acepta las alegaciones del Ayuntamiento de Torrelodones, presentadas por la alcaldesa Elena Biurrun, en las que se acreditaba que "la obra no supuso coste alguno" para el Ayuntamiento, por "haber sido abonada en su totalidad" por los promotores urbanísticos obligados a ello. "Asimismo las alegaciones certificaban, con informes de la dirección de obra". Señalan.

De este modo, puntualizan que las obras "no habían tenido sobrecoste alguno" pues el Ayuntamiento había pagado "exactamente el importe de la adjudicación del contrato: 5,2 millones de euros"; y que se había realizado "más obra de la contratada (concretamente 256.105 euros más)" y que "no se abonó a la empresa constructora como consecuencia del tipo de contrato elegido por el Ayuntamiento: contrato a precio cerrado".

La regidora ha señalado que "agradece" la "rápida resolución" del Tribunal de Cuentas, que !deja claro lo que el Partido Popular también sabía". "No ha existido irregularidad alguna en el expediente del Paso Inferior bajo la A6 que no ha costado ni a un euro a vecinos de Torrelodones. No todo vale en política", ha concluido.