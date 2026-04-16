Vecinos de Villanueva encuentran dos armas blancas que podrían haber sido usadas para matar al niño de 11 años

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MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado este jueves de que la colaboración ciudadana ha facilitado dos armas blancas localizadas en diferentes puntos del municipio de Villanueva de la Cañada y que ahora se investiga si pudieron ser usadas por el joven detenido por matar a puñaladas a un niño de 11 años la semana pasada.

Ambas armas blancas, sin aparente relación entre ellas, están siendo sometidas a las pruebas periciales oportunas para determinar si alguna de ellas es el arma del crimen, según ha informado la Guardia Civil, si bien por el momento se desconocen más detalles sobre dónde fueron encontradas estas armas.

Los hechos ocurrieron hace una semana, cuando un joven de unos 22 años que padece problemas de salud mental apuñaló en repetidas ocasiones a un menor de 11 años en el Centro Cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada. El menor terminó falleciendo en el hospital, mientras que el sospechoso fue detenido horas después.

La Guardia Civil puso entonces en marcha un dispositivo para localizar el posible arma del crimen, si bien tras varias horas de batidas en la zona no llegaron a encontrar ningún objeto sospechoso. Ahora la colaboración ciudadana ha facilitado dos armas blancas que podrían arrojar información al respecto.