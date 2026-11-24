Cuarta edición del jersey navideño de Metro de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha puesto a la venta este martes la cuarta edición del jersey de la Navidad, uno de los artículos más emblemáticos de su tienda oficial y que en esta ocasión incorpora un guiño a la que será la primera línea automatizada de la red el próximo año y a las más antiguas, en una combinación de presente y futuro de la compañía.

En concreto, el nuevo modelo presenta un diseño renovado en color rojo que incluye la imagen de trenes automáticos que circularán por la Línea 6 junto a los clásicos motivos invernales. Además, también cuenta con referencias a las líneas 1, 2 y 3, las más antiguas de la red y parte esencial del transporte madrileño.

En un comunicado, el Gobierno regional ha explicado que esta nueva edición del jersey navideño de Metro vuelve a unir tradición, innovación e identidad corporativa en una prenda que ha logrado convertirse en un fenómeno entre viajeros, coleccionistas y seguidores de la compañía.

El jersey estará disponible en tallas para adultos y niños por 29,95 y 24,95 euros, respectivamente. Podrá adquirirse a través de la página web www.latiendademetrodemadrid.com y en las tiendas físicas situadas en las estaciones de Sol, Plaza de Castilla y Ópera.

La campaña navideña de Metro se completa este año con varias novedades pensadas para los amantes del suburbano. Entre los nuevos artículos destacan un saco navideño, dos modelos de taza, una mochila, un llavero y dos elementos decorativos: una bola luminosa y un tren navideño.

OFERTA POR EL BLACK FRIDAY

Por otro lado, coincidiendo con la celebración del Black Friday, el suburbano pone en marcha una campaña de descuentos de hasta el 50%, hasta el 29 de noviembre, en una amplia selección de productos disponibles tanto en sus tiendas físicas como en la online.

Entre ellos, las emblemáticas zapatillas con un 20% o los jerséis de navidad de ediciones anteriores para conseguir la colección entera con un 50% en todos ellos.

El jersey navideño de Metro se lanzó por primera vez en 2023 y su acogida superó todas las expectativas, alcanzando más de 3.500 unidades vendidas y convirtiéndose en el producto más exitoso de la tienda oficial desde su creación en 2012.