Veranos de la Villa homenajea a Édith Piaf este miércoles con un concierto de Séverine Toffano en San Isidro

Séverine Toffano en Tributo a Edith Piaf - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Veranos de la Villa dedica la jornada de este miércoles a la figura de Édith Piaf con un concierto homenaje que tendrá lugar a las 21.30 horas en el claustro del Instituto de Educación Secundaria (IES) San Isidro.

La cantante Séverine Toffano será la encargada de poner voz al tributo a una de las grandes figuras de la canción francesa, acompañada por Stéphane Escoms al acordeón y piano y Laurent Payfert al contrabajo.

La propuesta recorre algunos de los temas más reconocibles del repertorio de Piaf, entre ellos 'Non, je ne regrette rien' y 'La vie en rose', y busca recuperar la intensidad emocional y la personalidad de la artista francesa a través de un formato íntimo en el claustro de San Isidro.

La actuación forma parte de la programación de la 42ª edición de Veranos de la Villa, que se extenderá hasta el próximo 30 de agosto y que este año reúne 72 propuestas repartidas por 14 distritos de la capital. El festival tiene la música como uno de sus principales ejes, junto a propuestas de danza, teatro, circo, cine y exposiciones.

El homenaje a Piaf llega además en una jornada marcada en Madrid por el eclipse total de Sol que podrá observarse durante el atardecer. La fase parcial comenzará a las 19.30 horas y la totalidad está prevista en torno a las 20.32 horas, antes del inicio del concierto de Veranos de la Villa.