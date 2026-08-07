Los viajeros de Metro suben un 3,8% en junio y los autobuses de la EMT recibieron un 8,4% menos de usuarios

Cartel de aviso en la estación de Gregorio Marañón - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros que optó por el Metro de Madrid en junio subieron un 3,8% de media con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los que se decantaron por los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para desplazarse en la capital decrecieron un 8,4%.

Según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los autobuses de la EMT en la capital registraron un total de 43,57 millones de pasajeros en el mes de junio. En Metro de Madrid, casi 63,7 millones de pasajeros pasaron por el suburbano en junio.

En total, en la Comunidad de Madrid 50.695.000 viajeros usaron el autobús en junio lo que supone un 6,4% menos que en el mismo mes del año anterior frente a un aumento del 1,6 a nivel nacional. En lo que va de año, la media de crecimiento del transporte urbano en la región se situó en un 0%.

Región de Murcia (+12%) Extremadura (+10%) y Asturias (+8,6%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situó Madrid, única con una tasa negativa.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.