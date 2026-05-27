La vicealcaldesa exige elecciones porque "este país no aguanta más bochorno" con esta "ciénaga putrefacta de corrupción"

Archivo - La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha exigido la convocatoria de elecciones porque "este país no aguanta más bochorno" con esta "ciénaga putrefacta de corrupción" después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan accedido este miércoles a primera hora a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por el 'caso Leire'.

"Es absolutamente irrespirable, esto es una ciénaga putrefacta de corrupción, el PSOE, los ministerios, el Gobierno de España en general, y esto no da más. Es hora de que los españoles tomen la voz", ha reclamado Sanz desde Malasaña.

También cree que "es hora" de que los socios de Gobierno den un paso, igual que los propios socialistas. "Se tienen que preguntar todos y cada uno de los miembros de esa ejecutiva socialista o los barones socialistas si no queda un solo socialista decente y con dignidad que levante la voz y diga que hasta aquí se ha llegado, que no se puede más con esta degradación, con esta corrupción".

"¿No queda nadie entre los socios de Gobierno que sea capaz de decir que por higiene democrática esto no puede seguir?", se ha preguntado. La vicealcaldesa tiene claro que "es suficiente y que los españoles no se merece tanto bochorno ni tanta degradación institucional". "Hay que darles la palabra", ha concluido.