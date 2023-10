La vicealcaldesa recuerda a Maroto que Madrid ha sufrido 39 coches bombas y más de 100 asesinatos de ETA

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha recordado este viernes a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que la capital ha sufrido 39 coches bombas y más de 100 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA.

Así ha respondido esta mañana, a preguntas de los periodistas, sobre la entrevista de Maroto en 'El Mundo', en la que dijo que el PSOE se pone de acuerdo con Bildu "para mejorar la vida de los españoles".

"Creo que la indignidad del sanchismo no tiene límites. En ningún sitio se puede decir que Bildu ha contribuido o está contribuyendo a mejorar la vida de los españoles, pero en Madrid muchísimo menos. Hay líneas que no se pueden traspasar y en esa entrevista Reyes Maroto traspasó todas esas líneas", ha esgrimido Sanz.

Por eso, quiere que la edil socialista pida "perdón" a las víctimas y reflexione "si merece la pena por unos cuantos votos, por una noche más en el poder, por volver a conformar un Gobierno, tanta indignidad y ese blanqueamiento que se hace de Bildu y ese trato a las víctimas" y se pregunte "cómo se pudieron sentir ayer al ver una portada en la que se dice que Bildu ha contribuido a mejorar la vida de los españoles".

La vicealcaldesa matritense cree que el secretario regional del PSOE, debe tomar medidas y que el Partido Socialista "debería plantearse si su historia, la trayectoria que ha tenido a lo largo de todos estos años en democracia, merece que la necesidad de poder que tiene el presidente del Gobierno de España en estos momentos justifique cualquier cuestión como las que nos están llevando", ha apuntado.

Preguntada por una posible reprobación a la portavoz del PSOE en el Pleno Municipal, Sanz esperará a ver cómo evolucionan las cosas y cómo actúa Lobato, "que actuó de manera tajante en el incidente gravísimo que se produjo el anterior pleno, que por cierto justifica Maroto también ayer en su entrevista diciendo que la culpa fue del PP porque el Pleno fue muy bronco".

"La entrevista, la verdad, es que no hay por dónde cogerla. Hay que leerla varias veces para ver cómo se puede estar tan desafortunada y, como ya digo, se traspasan algunas líneas que creo que no deberían traspasarse. A partir de ahí creo que vamos a ver cómo van a actuar ellos, creo que Juan Lobato no ha entendido la gravedad de la situación ante las palabras que se dicen en esa entrevista y espero que se tomen medidas", ha concluido la concejala popular.