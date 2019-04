Villacís afea a Carmena que "no dé la cara" por la proyección de los 'papeles de Bárcenas' en la Plaza Mayor

Publicado 11/04/2019 14:16:22 CET

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y candidata de este partido a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha afeado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que no esté dando "la cara" tras lo ocurrido con la proyección de los 'papeles de Bárcenas' en la Plaza Mayor.

Así lo ha hecho en declaraciones a los periodistas tras acompañar al abogado del Estado Edmundo Bal, fichado por Ciudadanos para concurrir en las listas electorales al Congreso por Madrid, a llevar al Defensor del Pueblo el recurso contra la Ley de Abusos Policiales aprobada por el Parlamento vasco.

"Lo que espero es que se aclare y saber si ha habido incumplimiento o no, en mi opinión ha habido un incumplimiento y es que en este Ayuntamiento nadie da la cara de lo que ha ocurrido, un supuesto error. No sabemos qué ha pasado con ese expediente, cómo se ha procedido a hacer la autorización. La alcaldesa nunca da la cara y no sabe nada, dice, misma explicación ante cualquier cosa", ha criticado.

Esta actitud de la regidora, a su parecer, es "un agravante" porque la gente "quiere una alcaldesa que rinda cuentas y explique las cosas que pasan en su ciudad, no que no se haya enterado de nada", algo que "refleja la gestión de los últimos cuatro años en Madrid".