Villacís pide a Carmena que "pise más la calle" porque Madrid "es más de lo que se ve desde su palacete"

Publicado 29/01/2019 16:36:41 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido a la alcaldesa, Manuela Carmena, que "salga a la calle" para comprobar el estado de la capital, ya que Madrid "es más de lo que se ve desde su ventana de Cibeles". "Madrid es mucho más amplio de lo que usted ve desde su palacete, salga menos de España y pise más las calles de Madrid", ha propuesto.

"Me he dado cuenta de que para usted Madrid es lo que ve desde la ventana de Cibeles; en el resto de Madrid, la ciudad está más sucia, sus inversiones no aparecen por ninguna parte", ha lanzado Villacís tras la comparecencia de la regidora para dar cuenta del estado de la ciudad en el último mes.

Y es que considera la portavoz de los 'naranjas' que Carmena "no se ocupa del Madrid real" cuando la segunda mitad de 2018 se han batido todos los récords de avisos por suciedad "y eso pese a ser uno de los años más lluviosos que se recuerdan".

Sobre la comisión de seguimiento de Madrid Central, Villacís ha criticado que el equipo de Gobierno no haya permitido a la oposición asistir a la misma. "Yo estoy dispuesta a admitir que hay cosas que pueden funcionar, pero otras han funcionado muy mal. Se lo ha dicho hasta el PSOE", ha expuesto.

También ha indicado que desde la puesta en marcha de Madrid Central "se han activado cuatro días el protocolo". "Los informes de Ecologistas en Acción dicen que hay más contaminación que el mismo mes del año anterior", ha concluido.