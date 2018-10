Villacís recrimina a Carmena que el desembalsado del Manzanares aboca al "cierre" de la Escuela de Remo

Publicado 08/08/2018 13:00:00 CET

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha recriminado este miércoles a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que el desembalsado del Manzanares para mantener la renaturalización del río en todo el tramo urbano aboca al "cierre" de la Escuela de Remo.

Villacías ha señalado que la alcaldesa "es la última responsable de deportes en Madrid" y "la única responsable es la primera que debería haberse reunido con el Club Municipal de Remo", pero, a su juicio, "no se ha reunido con ellos porque no les quiere escuchar".

"La medida que va a tomar afecta a un cauce muy bajo del Manzanares y aboca al cierre de la Escuela Municipal y sabe que va a ser la primera alcaldesa en reducir el programa de actividades de Madrid y aún así desiste de ejercer su trabajo", ha criticado Villacís.

Para la portavoz de Ciudadanos la propuesta de la regidora de trasladar esta Escuela a la Casa de Campo "no es una solución", porque allí "no hay suficientemente espacio" y "no es una opción".

En este punto, Villacís ha señalado que el Consistorio habla de renaturalizar el río Manzanares, pero que no actúan igual en otras zonas del municipio. "¿Qué ocurre con otras zonas como Villaverde, donde los vecinos se quejan de los malos olores y parece que no les importa?", se ha cuestionado.