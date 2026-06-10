La visita del Papa a Madrid se saldó con un detenido por increpar a un grupo de religiosas y cinco drones intervenidos

Un agente de la Policía Nacional trabaja en la seguridad durante la visita del Papa a los operadores y asistidos del proyecto social CEDIA 24 horas, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV visita el centro de información y acogida de Cá - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La visita del Papa León XIV a Madrid se ha saldado sin incidentes reseñables más allá de la detención de una persona por increpar a un grupo de religiosas, así como cinco drones intervenidos y una propuesta de sanción a uno de los pilotos.

La detención se produjo el lunes, cuando un individuo profirió insultos y expresiones vejatorias contra un grupo de mujeres religiosas en la plaza de Gregorio Marañón, por lo que fue acusado de un delito de odio, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

Asimismo, se llevaron a cabo cinco actuaciones de inhibición de drones ante intentos de sobrevuelo en zonas sometidas a restricciones temporales, y hubo una propuesta de sanción a un piloto por sobrevolar un dron sin autorización en espacio aéreo restringido.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha coincidido en los eventos se saldaron sin "incidentes reseñables" más allá de 450 intervenciones de Samur en la vigilia del sábado y otras 360 en la misa del domingo, ambas jornadas de altas temperaturas.

Almeida ha aprovechado una rueda de prensa este miércoles para poner en valor el "compromiso de la ciudad" en los "pequeños accidentes, muy leves", que sufrieron policías municipales durante los trasladados de la comitiva papal.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha puesto en valor el trabajo desempeñado por los casi 11.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que han integrado el dispositivo de seguridad durante la visita del Pontífice a la capital.

Así, ha concluido que el balance de este trabajo es "muy positivo" y un "éxito colectivo" fruto de la "responsabilidad de la ciudadanía madrileña, así como de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de emergencias".