Vox reclama a Interior que Policía publique "el origen" de las personas que cometan delitos más allá de su nacionalidad

Archivo - La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha exigido al Ministerio del Interior encabezado por Fernando Grande-Marlaska que Policía publique en la Comunidad "el origen" de las personas que cometan delitos.

Así lo ha trasladado la líder de la formación en la Cámara de Vallecas, Isabel Pérez Moñino, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha matizado que conocer "el origen de nacimiento" porque "otra cosa es la nacionalidad, que de puede adquirir".

"Nosotros hablamos del origen, de dónde ha nacido esa persona y es lo que vamos a exigir (...) Yo creo que los madrileños tienen derecho a saber quién está causando terror en sus calles, quién está delinquiendo, quién está ocupando los pisos, quién está violando a sus hijas", ha lanzado Pérez Moñino.

Esta reclamación llegará a la Asamblea en el Pleno de este jueves en forma de Proposición No de Ley con la que Vox tratará de armar una mayoría --que pasaría imprescindiblemente por PP-- para hacer esta petición al Ministerio.

Al ser preguntado por esta petición, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha reclamado a Vox que "concrete un poco más sus iniciativas" porque "muchas veces" lo que plantean son cuestiones donde la Comunidad "no tiene competencia", son "ilegales o no se pueden hacer por algunas otras razones".

"Yo no sé si preguntar por el origen es algo que esté registrado en algún lugar yo no sé si hay papeles que registran el origen nacional, étnico o de cualquier otro tipo de las personas. No sé exactamente lo que quieren pedir", ha planteado.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha cuestionado qué hará Vox cuando el "origen y nacionalidad" del delincuente sea español, mientras que la de Más Madrid, Manuela Bergerot, se ha negado a "señalar a los vecinos y vecinas como responsables de poner en riesgo la convivencia".

"Quienes están poniendo en riesgo nuestra convivencia y quienes están rompiendo nuestra sociedad son los millonarios que se están forrando cada vez más a costa de nuestro trabajo y de los gobiernos como el de la señora Ayuso que ha creado Madrid en un paraíso fiscal", ha espetado.