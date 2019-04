La dirección de Ford Almussafes y UGT firman el nuevo convenio de la planta hasta diciembre de 2021

Publicado 17/04/2019 17:54:35 CET

El resto de sindicatos no lo suscribe: alegan cambios respecto a lo acordado en enero y falta de garantías a la hora de mantener salarios

VALENCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ford Almussafes (Valencia) y UGT han firmado este miércoles el XVII Convenio Colectivo que fija las condiciones laborales para los trabajadores hasta diciembre de 2021 y recoge en su articulado el compromiso de actualizar los planes de desarrollo de carrera de los empleados de la factoría.

El documento, sin embargo, ha sido rechazado por el resto de sindicatos en la fábrica. CC.OO. y CGT denuncian cambios en el texto respecto a los acuerdos alcanzados a principios de año, mientras que STM lamenta que "no se garantiza mantener el poder adquisitivo de los salarios, ni recupera ni uno solo de los derechos ni salarios que han quitado durante los últimos diez años de recortes".

Por el contrario, desde UGT, --sindicato mayoritario en la planta--, el presidente del comité de empresa, Carlos Faubel, se ha mostrado "muy satisfecho" con el nuevo convenio, fruto de los acuerdos alcanzados con la dirección a principios de año, y que ya entonces fueron sometidos a votación entre los empleados.

Faubel ha asegurado que el texto recoge el "100% de lo pactado" y "a día de hoy no hay ningún pero" para oponerse a lo que considera un "gran convenio que beneficia al conjunto de los trabajadores y trabajadoras" de la factoría.

La firma del documento, ha dicho, "culmina un trabajo que no ha sido fácil, de más de año y medio que no se ve" y confía que será bueno para el "futuro de la planta y las condiciones de la plantilla".

No obstante, desde CC.OO. denuncian en un comunicado que el texto "no es el 100% el acuerdo de Competitividad" que se había alcanzado y que han detectado "anomalías" respecto a lo pactado en jubilación parcial y en la acumulación del tiempo hasta la edad total de jubilación que "no aparece en el nuevo redactado" pese a que así se pactó en el Acuerdo Horizonte 2020.

Además, el sindicato critica que "ha desaparecido el permiso por nacimiento sin que se haya negociado su desaparición". En este punto desde UGT se ha apuntado que la nueva ley del Gobierno que regula el permiso de paternidad todavía lo aumenta más, con lo que los trabajadores de Ford salen ganando.

En cualquier caso, CC.OO. considera que el convenio "no coincide" con lo que este sindicato sí firmó en su día y ahora no se siente "identificado" con el texto. Es más, sus servicios jurídicos consideran que "empeora lo que había redactado anteriormente".

También STM cree que el nuevo convenio "no se ciñe a lo acordado por los propios firmantes durante la negociación", como, por ejemplo, en el caso de los permisos retribuidos, al tiempo que ha lamentado que "no garantiza mantener el poder adquisitivo" de los empleados "ni recuperar ni uno solo de los derechos ni salarios perdidos en los últimos diez años. Por ello, ha apuntado, "apenas fue respaldado por el 51% de la plantilla" en su momento.