El 58% de los usuarios del carsharing valora combinar este servicio con el transporte público

Cree que contribuye a reducir significativamente la dependencia del vehículo privado

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 58% de los usuarios de carsharing considera que combinar este servicio con otros modos de transporte como el público, la bicicleta o el taxi contribuye significativamente a reducir la dependencia del vehículo privado, según el II Barómetro del Carsharing 2025 de la Asociación del Vehículo Compartido en España (AVCE).

A esto se suma la ventaja de poder desplazarse en coche sin asumir los costes ni responsabilidades del mantenimiento, lo que convierte al carsharing en una alternativa económica y sostenible, especialmente atractiva para la vuelta al trabajo o al colegio.

Actualmente, el vehículo compartido es un actor que fomenta los traslados urbanos sostenibles, la electromovilidad y garantiza la movilidad a aquellas familias que no disponen de un vehículo privado (18%) o en las que no todos los miembros que necesitan desplazarse tienen un medio disponible.

Además, es una alternativa más económica de movilidad porque los costes asociados con el mantenimiento y el seguro son compartidos entre los usuarios y pagados según su uso. Asimismo, muchos de los vehículos utilizados en servicios de carsharing cuentan con etiqueta medioambiental CERO, lo que les permite acceder al centro de las ciudades sin restricciones, así como estacionar de forma gratuita en zonas reguladas (SER), lo que incrementa aún más su conveniencia y ahorro para los usuarios.

EL CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD

Actualmente, y en línea con lo establecido en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a implementar medidas que reduzcan las emisiones derivadas de la movilidad urbana. Este compromiso normativo impulsa la transformación hacia modelos de transporte más limpios y eficientes, esenciales para el bienestar ambiental y social.

En este camino hacia la sostenibilidad y la mejora de la habitabilidad urbana, la movilidad compartida se posiciona como un pilar fundamental en las nuevas formas de desplazamiento. El II Barómetro del Carsharing 2025 destaca que el 61% de los usuarios combina el vehículo compartido con el transporte público colectivo, potenciando así la sostenibilidad del sistema de movilidad.

En segundo lugar, el uso del carsharing puede llegar a reducir hasta un 25% el espacio destinado a vehículos estacionados, liberando así espacio público para crear ciudades más caminables, accesibles y centradas en las personas. Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, el carsharing promueve el uso de vehículos eléctricos sin emisiones, contribuyendo así a reducir la presión sobre la calidad del aire urbano.