El 62,4% de los conductores españoles no se plantea comprar un coche, según Northgate Renting

Un vehículo de renting - NORTHGATE

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 62,4% de los conductores particulares no se plantea adquirir un coche nuevo o de ocasión, frente al 58,4% registrado en 2024, lo que apunta a un menor interés en la intención de compra, según la Encuesta de Movilidad que realiza Northgate Renting Flexible.

Dicho informe confirma que el coche sigue siendo una pieza central en la movilidad diaria de los conductores particulares, pero refleja un mayor freno a la decisión de compra. Entre los usuarios que no se plantean esta opción, el 35,1% señala como principal motivo evitar un gasto económico significativo en el contexto actual.

En paralelo, el estudio evidencia el peso del vehículo privado en su movilidad; el 86,4% de los encuestados considera necesario disponer de coche en su día a día, y el 96,2% declara contar con un vehículo para uso privado, ya sea en propiedad o mediante fórmulas como el renting.

Además, el estudio identifica diferencias por territorio. Así, esta necesidad de disponer de vehículo propio es más destacada en regiones como Castilla La Mancha con un 96,7%; Cantabria, con un 93,3%, seguido de Murcia y Baleares, con un 92,5%.

EL COCHE, INTEGRADO EN LA MOVILIDAD DIARIA

El estudio señala que el coche se integra de forma habitual en la movilidad diaria de los conductores y cumple funciones muy diversas, especialmente por su vinculación directa con el trabajo. En concreto, el 54,8% de los encuestados lo considera esencial para desplazarse a su lugar de trabajo, mientras que un 50,2% destaca su utilidad en trayectos habituales como compras, visitas al médico o actividades deportivas.

A estos usos se suman otros igualmente relevantes como viajar, con 46,5%, el ocio, con un 43,6% y la movilidad familiar, que lo señalan el 41,4% de los encuestados. En conjunto, estos datos confirman el papel transversal del coche en la organización diaria de particulares y familias.

"Estos resultados refuerzan una tendencia actual alineada con la propuesta de Northgate, y es que una parte creciente de los conductores busca mantener la autonomía que ofrece el coche, con fórmulas de acceso que permitan mantener la movilidad sin realizar una gran inversión, con costes previsibles y capacidad de adaptación a cambios personales o laborales", ha apuntado Northgate.

TENDENCIA FUTURA: MENOR PESO DEL COCHE EN PROPIEDAD

La última encuesta de Northgate sobre movilidad particular refleja también un cambio de mentalidad de cara al futuro. El 34,1% de los encuestados considera que disminuirá el uso de vehículos en propiedad y, dentro de este grupo, el 70,1% atribuye esa evolución a la aparición de alternativas más flexibles y accesibles que permiten disponer de un vehículo sin necesidad de comprarlo.

A nivel geográfico, son los usuarios que viven en Murcia los que comparten esta visión de forma más significativa, con un 42,5%, seguido de Madrid, con un 41%, y las regiones de Galicia y el País Vasco, ambas con un 40%.

Este cambio de perspectiva se relaciona con el avance de fórmulas de acceso al vehículo más flexibles y accesibles, que permiten disponer de coche sin necesidad de comprarlo. En ese marco, el renting flexible responde a esa demanda al ofrecer una alternativa que facilita utilizar el coche durante el tiempo que se necesita, con los servicios incluidos en una única cuota mensual y sin permanencia, y con la posibilidad de adaptar el vehículo cuando cambian las circunstancias personales o laborales del usuario.