El 80% de los españoles ve inadecuada la infraestructura de su ciudad para la nueva movilidad

Archivo - Dos coches cargándose en un punto de carga público para eléctricos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez españoles no considera adecuada la infraestructura de su ciudad para favorecer el uso de nuevas formas de movilidad, con la necesidad de ampliar los puntos de carga de vehículos eléctricos o la mejora del transporte público como las principales meidas que deberían implementarse en los próximos cinco años.

Así lo recoge un nuevo estudio elaborado por Midas, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, en el que se señala que un 25% de los españoles no ve adaptada su ciudad a la nueva movilidad. "La transición hacia nuevas formas de movilidad todavía tiene mucho trabajo por delante", ha apuntado la compañía.

Más concretamente, un 57% de los esepañoles considera como principal medida a aplicar la ampliación de los puntos de carga para, seguido por mejorar el transporte público ecológico (49%), incentivar la compra de híbridos y eléctricos (49%), mejorar las infraestructuras para bicicletas y patinetes eléctricos (40%) y concienciar sobre sostenibilidad (32%).

Las cuatro primeras son medidas materiales --red de recarga, servicio público, precio y espacio para la micromovilidad--, mientras que la concienciación, con un 32%, queda en último lugar. "La lectura es que el mensaje sobre la necesidad de una movilidad más sostenible ya ha calado y que el freno percibido está ahora en las condiciones prácticas para dar el paso: dónde recargar, cómo desplazarse sin coche y a qué coste renovar el vehículo", señala Midas.

El estudio señala que durante los próximos años convivirán diferentes tipos de motorización y todas necesitarán un mantenimiento adecuado. Por eso, contar con infraestructuras y talleres preparados para atender a cada una de ellas será clave para avanzar hacia una movilidad más sostenible, accesible y adaptada a la realidad de los conductores.