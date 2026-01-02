El 95% de los coches matriculados en Noruega en 2025 fueron 100% eléctricos

Archivo - Coche eléctrico - FRIMU EUGEN - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 95% de los 179.550 turismos nuevos matriculados en Noruega durante el año 2025 fueron de propulsión 100% eléctrica, según ha informado este viernes el Consejo Noruego de Información sobre el Tráfico por Carretera (OFV).

Mientras, el 4,1% restante de las ventas de vehículos nuevos en 2025 correspondió a vehículos de gasolina, diésel e híbridos. Los vehículos diésel puros representaron el 1%, mientras que los de gasolina representaron el 0,3% de las ventas de vehículos nuevos.

"2025 ha sido un año automovilístico muy especial. Observamos el efecto de una política a largo plazo y específica para vehículos eléctricos, y cómo las decisiones fiscales específicas tienen efectos inmediatos en el mercado", ha destacado el OFV.

Por modelos, en 2025 se matricularon 34.285 nuevos turismos de Tesla, un récord histórico, lo que representa una cuota de mercado del 19,1%. Esto significa que casi uno de cada cinco coches nuevos en Noruega en 2025 era un Tesla.

En segunda y tercera posición se ubicaron Volkswagen y Volvo, con 23.938 y 14.032 unidades matriculadas en el conjunto del año, un 13,3% y 7,8% de cuota de mercado, respectivamente.

De su lado, en diciembre se matricularon 35.188 turismos nuevos, un aumento del 157,7% con respecto al mismo mes de 2024. Sin embargo, no se superó el récord mensual de 39.495 turismos nuevos de diciembre de 2022. La cuota de vehículos eléctricos solo en diciembre fue del 97,6%, lo que demuestra que los vehículos totalmente eléctricos dominan ahora las ventas de vehículos nuevos.