Airtificial diseñará tecnología para fabricar vehículos eléctricos en EEUU por 5,7 millones

Archivo - Fábrica de Airtificial en Jerez - AIRTIFICIAL - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Airtificial ha cerrado un nuevo contrato internacional por 6,4 millones de dólares (5,7 millones de euros) con un proveedor 'Tier-1' estadounidense para diseñar y fabricar una línea automatizada de montaje y pruebas de coches eléctricos que será entregada llave en mano en su planta de Michigan, en el entorno del polo de automoción de Detroit.

La nueva línea, diseñada en España y que se fabricará en un plazo de unas 40 semanas, acelera el proceso de montaje y validación de convertidores DC/DC para vehículos eléctricos, dispositivos "esenciales" para adaptar la tensión procedente de la batería de alta tensión a los motores eléctricos y la electrónica del vehículo, según ha indicado en un comunicado este miércoles.

Esta operación supone la segunda venta internacional de tecnología de automoción anunciada por Airtificial en apenas una semana, tras el reciente proyecto destinado a India, y amplía el despliegue geográfico de las soluciones desarrolladas por 'Intelligent Robots'.

SIGUE LA ESTRATEGIA DEL GRUPO

Ambos contratos responden a la estrategia del grupo orientada a seleccionar proyectos de "elevada complejidad tecnológica y dimensión internacional, capaces de trasladar las capacidades de ingeniería y automatización de Airtificial a algunos de los principales polos industriales del mundo".

El consejero delegado de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda, ha señalado que estas dos operaciones "reflejan la buena acogida del mercado global de la capacidad tecnológica y la competitividad de la firma para trasladar tecnología desarrollada en España a grandes mercados industriales como India y Estados Unidos".

"La diversificación geográfica y la selección de proyectos de mayor valor añadido forman parte de la transformación del grupo, que continúa concentrando sus capacidades en áreas estratégicas como defensa y aviación, infraestructuras y automatización industrial", ha añadido, destacando que dicha presencia "creciente en distintos mercados les permite acompañar a grandes clientes internacionales con soluciones tecnológicas de elevada complejidad".

LA LÍNEA INTEGRARÁ EL EQUIVALENTE A 15 BRAZOS ROBÓTICOS

La línea integrará el equivalente a 15 brazos robóticos y abarcará desde el tratamiento superficial por plasma, destinado a mejorar la adherencia de los materiales, hasta la aplicación de materiales térmicos y sellantes, el encapsulado protector de componentes electrónicos, el montaje de placas de circuito impreso y el atornillado automático.

Además, antes de completar cada unidad, el sistema realizará pruebas de estanqueidad y ensayos eléctricos de alta tensión para comprobar su correcto aislamiento y funcionamiento.

"Esta combinación de robótica y automatización permitirá alcanzar un tiempo de ciclo de 36 segundos por unidad y un objetivo de eficiencia global de los equipos, OEE, del 85%, indicador que mide la disponibilidad de la línea, su velocidad de producción y la calidad obtenida", ha explicado.

La instalación estará preparada también para producir en una misma línea las variantes destinadas a los mercados europeo y norteamericano. La automatización se extenderá igualmente al movimiento, control y seguimiento de cada pieza durante todo el proceso.

Un sistema de transporte mediante pallets y utillajes específicos permitirá posicionar los componentes con precisión entre las distintas estaciones, mientras que las tecnologías RFID y los códigos QR registrarán la evolución y los parámetros de fabricación de cada unidad.

Toda esta información se integrará en tiempo real con el sistema digital de gestión de producción de la fábrica, MES, garantizando la trazabilidad completa del proceso.