Airtificial firma un contrato de 3 millones con un nuevo cliente de automoción en Polonia

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Airtificial, a través de la división de Intelligent Robots, ha firmado un contrato de 3 millones de euros con un nuevo cliente de automoción en Polonia, según ha informado este martes la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ha detallado que el acuerdo lo ha sellado con un "importante" 'Tier-1' global del sector de automoción, para el diseño, fabricación y puesta en marcha de dos líneas de producción, montaje, verificación y testeo automático de módulos interiores de puertas, cuyo cliente final es una conocida marca deportiva de coches.

Sobre el nuevo cliente, Airtificial ha explicado que es "un referente en España en el diseño y producción de componentes interiores de coches y pertenece a un grupo internacional de origen indio con presencia global en los cinco continentes".

En concreto, la división de Intelligent Robots será la encargada de llevar a cabo este proyecto que tendrá un periodo de producción de 52 semanas y se desarrollará en dos fases: la primera tendrá lugar en la fábrica de Barcelona y, a partir de la semana 43 de producción, los lineales se trasladarán e instalarán, llave en mano, en la nueva planta del cliente en Polonia.

Asimismo, las medidas de los lineales de producción son de 80 metros de largo por 40 de ancho y llevan una alta carga de elementos de inteligencia artificial, que permiten al 'Tier-1' reducir el ciclo de producción hasta los 30 segundos.

Estos lineales, además, disponen de tecnología de vanguardia, lo que les permite tener una gran flexibilidad y, así, pueden ensamblar hasta cuatro tipos de puertas diferentes, que corresponde a dos modelos de coches distintos.

Los lineales también incorporan tecnologías de última generación, entre ellas robótica, visión artificial, procesado de imágenes y software para verificaciones funcionales y cosméticas, sistemas de adquisición y trazabilidad de datos, comunicaciones LIN para simular y activar señales de vehículo, atornilladores y brazos ingrávidos para la manipulación de piezas de gran tamaño y peso.

En este contexto, las verificaciones funcionales se encargan del correcto funcionamiento de los elevalunas eléctricos, posicionadores de espejos, cierres, indicadores LED y bloqueos de ventanas; mientras que las verificaciones cosméticas garantizan que los materiales estén libres de defectos superficiales, acabados pulidos, colores y texturas adecuadas, y ajustes conforme al diseño.

El consejero delegado de Airtificial Group, Guillermo Fernández de Peñaranda, ha indicado que este contrato es "estratégico", tanto para el nuevo cliente como para su división de Intelligent Robots.